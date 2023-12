Genova quinta tra le città dove cercare casa

Nell'ultimo anno, coloro che hanno cercato una casa da acquistare hanno manifestato una chiara preferenza per Roma (9,4% delle ricerche totali), superando Milano (appena oltre il 5%), che si posiziona al secondo posto.

Questi dati emergono dall'analisi condotta da Immobiliare.it sul comportamento degli utenti sul sito e sull'app, offrendo uno sguardo sulle aspirazioni immobiliari degli italiani nel 2023. Torino chiude il podio con il 3,3% delle ricerche totali, seguita da Genova e Napoli, entrambe con circa il 2% delle ricerche.

Per quanto riguarda le dimensioni desiderate, circa il 30% delle ricerche si è concentrato su soluzioni tra i 100 e 125 metri quadri. Per il canone di affitto, mille euro al mese rappresentano la cifra massima per il 60,2% di coloro che hanno cercato una casa in locazione.