Il Bicibusauro compie gli anni, i bimbi: "È bello pedalare con gli amici"

Per i bambini è una gioia pedalare in compagnia prima della scuola, per gli adulti è bello osservare i loro sorrisi e vederli socializzare in modo sano: comple gli anni il Bicibusauro, lo scuolabus a pedali della scuola Nazario Sauro gestito dall'associazione tRiciclo, e volontari e alunni si raccontano.

Recentemente il Bicibusauro ha battuto il record con una lunga fila di 28 bimbi a scuola in bici, scortati dai volontari: "Happy birthday Bicibusauro! Due anni completi, ma ben 3 anni di attività complessiva" spiegano i membri dell'associazione sulla pagina Instagram dove hanno raccolto le testimonianze.

C'è chi ha iniziato da poco, come Giovanni, "angelo custode" da due mesi, che racconta: "È un incontro con genitori e bambini da invidiare e da aiutare con poco sforzo, cominciando la giornata coi tempi di chi è al lavoro. Un modo per ravvivare la terza età". Federico, che accompagna i bimbi da un anno, dice: "Il contatto con i bambini e con il loro modo personale di intendere il mezzo di divertimento e di trasporto è impagabile. Osservare la loro crescita, il modificarsi dell'approccio alla bici e al pedalare assieme agli altri. Non bisogna poi dimenticare l'effetto collaterale di questa esperienza, la condivisione di interessi e di passione con altri volontari".

Stefania non ha figli, e grazie al Bicibusauro può fare qualcosa di utile per i più piccini: "Coniugo la mia passione per un mondo migliore con quella per la bici e l'impegno generazionale. Quando aiuto questa bella iniziativa le mie energie si espandono. Sono grata a chi si dà tanto da fare per costruire una città e una società migliore, auguri a questa meraviglia". "Da due anni - racconta Caterina - aspetto il mercoledì mattina per godermi la gioia dei bambini che pedalano tutti insieme. Loro sono fieri della loro autonomia, e io di loro. È un'esperienza potente. Grazie per questo regalo".

E anche i più piccoli apprezzano: "Anche se è un po' faticoso - dice la piccola Sofia - mi diverto con i miei amici". "Mi diverto un sacco anche con tutti i bambini che ho intorno" dice Carlo. "È una bella opportunità - dice Mattia - per imparare a inquinare meno e a rispettare l'ambiente". "Il bicibus - racconta Celeste - è bello perché si va in bici". Per il compleanno, proprio i bimbi hanno fatto una sorpresa agli adulti: un bel cartellone colorato di auguri realizzato a scuola, e mostrato ai volontari alla campanella di uscita. I volontari sono rimasti meravigliati: "Nessuno vive la meraviglia che viviamo noi".