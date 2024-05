'Boom' della biblioteca per bimbi della Maddalena: "Abbiamo ampliato la fascia di età per accogliere tutti"

Più di 100 laboratori realizzati, 489 famiglie tesserate, 17 autori conosciuti a livello nazionale, 50 classi delle scuole coinvolte e quasi cinquemila accessi. Sono i numeri del primo anno di vita della biblioteca Kora, spazio per bambini inaugurato nel 2023 nel cuore della Maddalena, in via delle Vigne. E se le cifre sulla carta raccontano la storia di un progetto di successo, la voce di chi vi lavora completa il quadro parlando della felicità dei bambini e dell'entusiasmo delle famiglie che credono nella riqualificazione di un quartiere non facile. Tanto che, per accogliere tutti, Kora ha dovuto ampliare la fascia di età a cui era rivolta, allestendo anche un angolo per l'allattamento e il cambio pannolini.

Adesso si aspetta la festa di compleanno sabato 18 maggio con taglio della torta, premi per i lettori più assidui e stand di librerie che animeranno la Maddalena.

Più di 100 laboratori per le scuole

La biblioteca si inserisce all'interno di Io Vivo Qui, finanziato dall'impresa Con i Bambini all'interno del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, attivo da febbraio 2021 e costruito dalla cooperativa sociale Il Laboratorio (capofila) presente nel quartiere dal 1985, con 18 partner. Mentre i primi due anni sono stati assorbiti dalla progettazione, nel 2023 l'apertura.

L'attività di Kora si rivolge alle scuole (d'infanzia e primarie) e alle famiglie: per quanto riguarda le scuole, sono stati 103 i laboratori realizzati nell'arco di un anno, con una cinquantina di classi coinvolte. "Abbiamo messo in relazione gli insegnanti con la nostra bibliotecaria in modo da sviluppare attività diverse a seconda dell'identità della classe e dei bisogni dei docenti e abbiamo trovato anche una risposta fortissima da parte delle case editrici" spiega Danilo Francione de Il Laboratorio.

Le famiglie: "Talmente tante che abbiamo dovuto ampliare la fascia di età"

E poi c'è anche la parte rivolta alle famiglie, quasi 500 quelle che hanno preso la tessera della biblioteca: "Quello che ci ha stupito in positivo - continua Francione - è stato vedere Kora rispondere al bisogno di piazza di famiglie che cercavano uno spazio per trascorrere il tempo con i propri bambini. C'è stata una grande risposta della comunità che chiede spazi per ritrovarsi, anche con i bambini, in sicurezza, proponendo attività e dando spazio alla cultura. Una delle cose più belle è entrare e trovare tante mamme, papà, nonni con i bimbi, seduti anche per terra, riempiendo questo spazio con libri e allegria, costruendo un senso di comunità". Insomma, gli stessi residenti del quartiere chiedono spazi in cui far crescere i bambini in maniera sana: "C'è speranza, si parla molto dei problemi del centro storico ma c'è anche molta voglia dal basso di fare qualcosa. E la cosa bella è proprio rendersi conto di rispondere a un bisogno che non è costruito dall'alto ma parte dal basso".

Il successo è stato tale che Kora ha allargato la fascia di età a cui si rivolge: "All'inizio pensavamo di rispondere a un bisogno educativo di una fascia tra 5 e 12 anni, ma stiamo abbassando la soglia e adesso partiamo da 3 anni perché sono tantissime le famiglie che portano i loro bimbi anche molto piccoli, e poi anche i fratellini". Così i gestori si sono attrezzati e hanno allestito un angolo per la prima infanzia, con una poltrona per l'allattamento e un fasciatoio acquistato grazie a una raccolta fondi che ha coinvolto il quartiere.

La festa del 18 maggio

Per il primo compleanno, la biblioteca ha organizzato una festa sabato 18 maggio con diversi momenti per grandi e piccini e una premiazione che - insieme ai negozi del territorio - ricompenserà i tre piccoli lettori più assidui. E come regalo? "Ovviamente chiediamo libri - dice Francione - invitiamo le persone a passare in una delle librerie partner e a comprarci un libro per aiutarci a costruire sempre più questa comunità. Sarà bello vedere piccoli lettori che portano volumi scelti da loro, magari con una dedica o un disegno: prendersi cura è proprio il messaggio che vogliamo trasmettere". La campagna di fundraising "Buon compleanno Kora" sarà attiva per tutto maggio, e chi vorrà potrà fare un regalo alla libreria seguendo le istruzioni a questo link.