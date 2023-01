Carlo Felice pieno per il compleanno de A Compagna: "Una ragazza di 100 anni"

"Una ragazza di 100 anni": così si definisce A Compagna, che ha festeggiato un secolo di vita con un grande spettacolo in un teatro Carlo Felice gremito.

L’associazione culturale A Compagna è da sempre punto di riferimento per coloro che amano Genova, le sue bellezze, la sua lingua e la sua gente. Sempre presente nei momenti principali della vita cittadina, ha organizzato molte iniziative e ha fatto rivivere una delle più importanti tradizioni dell’antica Repubblica riportando in auge, dopo ben 127 anni, la cerimonia di consegna di ‘O Confeugo’ al primo cittadino di Genova. Un’usanza che, dal 1951, si rinnova ogni anno.

Durante la serata al Carlo Felice è stata ripercorsa l’affascinante storia dell'associazione, narrata dal Circolo Mandolinistico Risveglio, dalla Filarmonica Sestrese, Matteo Merli, Laura Parodi, Julyo Fortunato, Attilio Marangoni, Carla Casanova, Andrea Di Marco, Beppe Gambetta e l’Ensemble Istituto Pertini diretto da Luca Dellacasa. La regia è di Massimo Morini.

I brani interpretati dal Circolo Mandolinistico Risveglio, dalla Filarmonica Sestrese e anche quelli eseguiti al piano da Carla Casanova e Attilio Marangoni e dall’Ensable Vocale Liceo Pertini, sono stati scritti apposta per A Compagna nel secondo ventennio del secolo scorso, anni che videro nascere e crescere l’associazione. Molti tra i più noti artisti genovesi hanno composto canzoni per A Compagna, dalla quale si sentivano rappresentati per l'opera di recupero della lingua genovese e delle tradizioni, non solo storiche, della città. Quasi tutti erano soci e collaboravano alla rivista sociale e partecipavano alle iniziative dell’associazione.

"È stata veramente emozionante la serata per i 100 anni di amore per A Compagna - è il commento dell'assessora alle Tradizioni Cittadine Paola Bordilli -. Un teatro stracolmo che ci fa comprendere come ci sia voglia e bisogno di conservare le nostre tradizioni e, soprattutto, continuare a viverle e farle vivere per il futuro. Grazie a tutti coloro che hanno fatto squadra, in primis i gruppi storici, per questo importante compleanno che non è stato solo una festa dell'associazione ma dell'intera città".