Commemorazione dei defunti, come e in che orari si può accedere ai cimiteri

Anche in periodo di pandemia da coronavirus, la visita dei propri cari sepolti nei cimiteri cittadini resta garantita in occasione della commemorazione dei defunti.

Il Comune ha diffuso gli orari di accesso ai cimiteri sul territorio cittadino, prevedendo qualche modifica per andare incontro alle persone con problemi fisici o affette da disabilità.

I cimiteri cittadini sono aperti con orario continuato dalle 7.30 alle 16.30, con definitiva chiusura alle ore 17, fino a lunedì 2 novembre. In considerazione del maggior afflusso di persone, stato inoltre stabilito che fino al 2 novembre compreso, per la fascia oraria tra le 12 e le 13.30, è consentito esclusivamente l’ingresso alle autovetture private per il trasporto delle persone disabili e di quelle che già beneficiano di autorizzazione, che possono prendere accordi specifici con i competenti ispettorati cimiteriali.

Il servizio bus pubblico a pagamento Amt interno al cimitero di Staglieno è sostituto fino al 2 novembre compreso da un servizio minibus gratuito per le persone con difficoltà di deambulazione. Per informazioni, è possibile rivolgersi alla portineria del Cimitero e/o all’Ispettore cimiteriale.