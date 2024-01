I cittadini dominicani ricordano Juan Pablo Duarte: la commemorazione

I cittadini dominicani a Genova hanno omaggiato la memoria di Juan Pablo Duarte, padre fondatore della Repubblica Dominicana.

Il consolato generale della Repubblica Dominicana, assieme all’istituto dei Dominicani all’estero Index, ha commemorato i 211 anni della nascita di Duarte con la presenza dell'ambasciatore Tony Raful Tejada e alla presenza del sindaco di Genova Marco Bucci.

La commemorazione, in piazza Rossetti dove è situato (unico punto in Italia) il busto di Duarte, è iniziata con gli accordi degli inni nazionali italiano e dominicano, per poi continuare con i saluti di Bucci e con l’esposizione del pensiero di Duarte a cura di Carlos Julio Regalado direttore dell’Index Italia. Successivamente è stata letta una poesia dedicata a Duarte a cura di Beatriz Acosta, terminando poi con i saluti del consigliere regionale Stefano Balleari in rappresentanza della Regione Liguria. Il momento centrale dell'evento è stato l'omaggio con due corone di fiori con i colori dello stemma dominicano.

Juan Pablo Duarte dimostrò la sua abilità politica con l'organizzazione della società segreta La Trinitaria il 16 luglio 1838. La società aveva lo scopo di rendere indipendente la zona orientale dell'isola Hispaniola dall'occupazione haitiana e formare lo stato libero e indipendente della Repubblica Dominicana