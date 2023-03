Morto in canoa, nasce il "Comitato per Andrea". Domenica la prima marcia in ricordo del 14enne

Nasce il Comitato "Per Andrea", costituito lo scorso 28 febbraio da familiari e amici del 14enne deceduto in un incidente durante un allenamento in canoa nell'Entella. E la prima iniziativa è una marcia in suo ricordo aperta a tutti coloro vorranno partecipare. Il ritrovo sarà domenica alle 10.30, in piazza Roma, a Chiavari. Da lì il corteo si muoverà dal centro storico fino al ponte della Maddalena, luogo della tragedia.

Il comitato "Per Andrea" è nato, spiegano i familiari, "con lo scopo altruistico di fare chiarezza e capire quali modalità di soccorso siano state effettuate in acqua e a terra per risolvere l'incidente accaduto ad Andrea Demattei".

L'intento è quello di "individuare tutte le responsabilità che hanno trasformato un banale incidente avvenuto in pieno centro abitato nella morte di un ragazzo di quattordici anni". In più, il comitato si prefigge di intraprendere tutte le azioni ritenute necessarie "per chiedere con forza alla luce di tutte le inefficienze, inadempienze e mancanze tecniche e operative rilevate, un piano di emergenza idoneo per tutta la comunità della quale Andrea faceva parte, affinché la sua morte non sia stata vana".

Intanto sul pilone del ponte della Maddalena è apparso un lenzuolo bianco con la scritta "Andrea non doveva morire. La tua mamma". Dopo la trasmissione all'autorità giudiziaria dei risultati degli accertamenti compiuti dalla scientifica, sul fronte delle indagini non ci sono novità. Nel registro degli indagati sono al momento iscritti i tre istruttori di Andrea, il responsabile legale della società e anche quattro vigili del fuoco, questi ultimi per i presunti ritardi nei soccorsi come hanno denunciato più volte i famigliari del ragazzo.