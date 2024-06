I comici genovesi dal Papa: "Si può ridere anche di Dio? Certo, si scherza con chi si ama"

Anche un'infornata di comici genovesi all'incontro di Papa Francesco con circa cento attori, da Whoopi Goldberg a Luciana Littizzetto.

Dalla Liguria sono arrivati Enzo Paci (che di recente abbiamo visto nel film Rai "Com'è umano lui" sulla vita di Paolo Villaggio), Antonio Ornano, Maurizio Lastrico e Luca Bizzarri, immortalati e finiti sul profilo Instagram di Paci.

"Guardo con stima a voi artisti che vi esprimete con il linguaggio della comicità, dell’umorismo, dell’ironia" ha detto il Pontefice rivolgendosi alla platea: "Denunciate gli eccessi del potere; date voce a situazioni dimenticate; evidenziate abusi; segnalate comportamenti inadeguati... Ma senza spargere allarme o terrore, ansia o paura, come fa molta comunicazione; voi svegliate il senso critico facendo ridere e sorridere".

E ancora: "Il vostro talento è un dono prezioso. Insieme al sorriso diffonde pace, nei cuori, tra le persone, aiutandoci a superare le difficoltà e a sopportare lo stress quotidiano. Ci aiuta a trovare sollievo nell’ironia e a prendere la vita con umorismo" ha aggiunto in un passaggio: "Ricordatelo, quando riuscite a far sgorgare sorrisi intelligenti dalle labbra anche di un solo spettatore, e non è una eresia, fate sorridere anche Dio. L'umorismo non offende, non umilia, non inchioda le persone ai loro difetti. Mentre oggi la comunicazione genera spesso contrapposizioni, voi sapete mettere insieme realtà differenti e a volte anche contrarie. Quanto abbiamo bisogno di imparare da voi! La risata dell’umorismo non è mai 'contro' qualcuno, ma è sempre inclusiva, propositiva, suscita apertura, simpatia, empatia".

Infine: "Si può ridere anche di Dio? Certo, non è bestemmia questo, come si gioca e si scherza con le persone che amiamo" ha proseguito: "La tradizione sapienziale e letteraria ebraica è maestra in questo! Si può fare ma senza offendere i sentimenti religiosi dei credenti, soprattutto dei poveri. Cari amici, Dio benedica voi e la vostra arte. Continuate ad allietare la gente, specialmente chi fa più fatica a guardare la vita con speranza. Aiutateci, con il sorriso, a vedere la realtà con le sue contraddizioni, e a sognare un mondo migliore. Pregate per me, col sorriso. A favore!".