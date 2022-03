Ucraina, Zelensky parla alla Camera: "Immaginate Genova bruciata come Mariupol"

"L'invasione russa sta distruggendo le famiglie, la guerra continua a devastare città ucraine, alcune sono completamente distrutte come Mariupol, che aveva mezzo milione di abitanti, è come Genova, immaginate Genova completamente bruciata. A Mariupol non c'è più niente, solo rovine. Immaginate la vostra Genova completamente bruciata, dove gli spari non smettono neppure un minuto; immaginate da Genova la fuga di persone che scappano in pullman per stare al sicuro".

Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha iniziato il suo discorso, di circa 15 minuti, in videocollegamento con deputati e senatori riuniti alla Camera. Un intervento accolto da un applauso e preceduto dalle parole dei presidenti di Montecitorio e Palazzo Madama. La citazione su Genova deriva dalla storia e dai legami commerciali tra le due città, e in generale della Superba con la Crimea e il Mar Nero, inoltre il presidente ucraino dichiara nel discorso di essere stato e di conoscere personalmente Genova.

"Nel sec. XIX, a molti secoli di distanza dalla caduta delle colonie genovesi del Mar Nero in mano ai turchi, i rapporti commerciali con quei territori continuavano, e si erano anzi sviluppati, soprattutto per l'importazione del grano proveniente dall'Ucraina - spiega il professor Fioranzo Toso, storico, linguista e dialettista genovese con cattedra in Sardegna - furono questi commerci a fare la fortuna dei pastifici liguri. Una delle mete principali del traffico mercantile tra la Liguria e la costa settentrionale del Mar Nero era la città di Berdjansk, il cui nome purtroppo è tornato oggi di attualità in un momento estremamente difficile. In lingua genovese dell'epoca, il grano proveniente dall'Ucraina prendeva proprio il nome di quella città, "a Berdiansa", come ci conferma l'edizione del 1876 del Dizionario Genovese-Italiano di Giovanni Casaccia".