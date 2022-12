'Coloriamo la prevenzione', l'evento all'ospedale San Martino

'Coloriamo la prevenzione'. Questo il titolo dell'evento che si svolgerà martedì 13 dicembre alle ore 10.45 presso l'Ist dell'ospedale San Martino per invitare a tenere alta l'attenzione alla prevenzione dei tumori maschili e femminili.

L'idea è quella di dipingere di rosa e celeste due panchine dell'ospedale. Oltre a Lilt Genova, parteciperà l'ordine dei giornalisti, il personale dell'ospedale, di Asl3 e rappresentanti della stampa estera.

"Ho voluto organizzare questa manifestazione - spiega Paola Del Guercio - perché conosco bene l'animo umano e la paura che abbiamo di conoscere un eventuale destino diverso da quello che ci eravamo immaginati. Ho voluto organizzare questa manifestazione perché troppe volte vedo fare gesti scaramantici davanti a una lettera Asl che invita alla prevenzione. Ho voluto questa manifestazione perché troppe provette vengono gettate o non consegnate nei punti di raccolta degli screening.

"Ho voluto fare questa manifestazione - conclude Paola - perché ho sentito troppe scuse, troppe volte, di non avere tempo. Ho voluto questa manifestazione perché ho perso mia madre e mio padre, medico fermamente convinto dell'utilità della prevenzione tranne che per se stesso. Entrambe hanno inciampato tardivamente in un istologico troppo tardivo. Voglio dire a tutti, a gran voce, che la prevenzione è davvero l'arma più potente e meno costosa che ha in mano la nostra società. Diamo una mano alla prevenzione, e facciamo una grande catena a difesa della salute".