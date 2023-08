Colonnino Sos in spiaggia libera e Aquabike con i soccorsi: al via la prima sperimentazione nel genovese

Il colonnino è ben visibile, rosso, con una grande scritta "Sos" e un pulsante a portata di tutti. Premendo il bottone, senza bisogno di parlare, si invierà un segnale di allarme ai soccorritori che - partendo dal territorio - saranno in grado di intervenire in breve tempo grazie a un'"Aquabike", una moto d'acqua attrezzata con una barella in grado di portare fino a 180 chili.

È la nuova sperimentazione di salvataggio costiero partita questo mese in due spiagge libere di Cogoleto, grazie alla collaborazione tra il Comune, la Salvamento Voltri Aps e la guardia costiera di Genova. "Mentre questo esperimento è già stato avviato in altre parti d'Italia - racconta Fabio Franconeri, presidente della Salvamento Voltri - l'iniziativa cogoletese è la prima di questo genere nel territorio della Città Metropolitana di Genova".

Come funziona

I colonnini sono stati posizionati - a un'altezza facilmente raggiungibile da grandi, piccini e persone in carrozzina - sulle spiagge libere del Molo Speca e davanti a piazza Stella Maris, all'Arrestra: "Sono i due punti che l'amministrazione ha ritenuto di dover sorvegliare maggiormente - dice Franconeri -. Siccome c'è carenza di personale ed è difficile trovare bagnini, abbiamo stipulato questa convenzione: quando si vede un bagnante in difficoltà basta premere il pulsante Sos, ci arriva una segnalazione e una nostra unità, ospitata al Circolo Velico di Cogoleto e dunque in posizione baricentrica, partirà immediatamente con l'Aquabike, impiegando un paio di minuti per arrivare a destinazione".

Sulla moto d'acqua ci saranno due persone (il guidatore del mezzo e un soccorritore, entrambi comunque abilitati al salvamento, con brevetto da bagnini) oltre a una barella in grado di portare un peso fino a 180 chili.

"Se la persona recuperata in mare sta bene, sarà riaccompagnata a riva - continua Franconeri - altrimenti il personale sull'Aquabike è dotato di radio e può mettersi in contatto con i soccorsi in tempo reale per il trasporto nel posto più vicino alla strada e più comodo per l'ambulanza".

Quando è attivo il servizio

Per adesso il servizio è partito questo mese e sarà attivo tutti i sabati e le domeniche (più il 10 agosto, festa patronale di Cogoleto, e Ferragosto) ma la speranza è di poter ampliare questo presidio di sicurezza per il 2024: "Certamente dipende dai fondi disponibili - continua il presidente della Salvamento Voltri - ma se questa sperimentazione dimostrerà di funzionare, l'anno prossimo sarebbe importante aumentare il numero dei colonnini e iniziare magari da giugno".