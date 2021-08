Autostrade, prime code tra A7, A10 e A12: bollino rosso nel pomeriggio

Da monitorare la situazione dalle ore 16 soprattutto sulla A10 (bollino rosso in entrambe le direzioni) e sulla A12 per chi arriva da levante

Qualche coda in tarda mattinata sulla rete autostradale della Liguria in una giornata caratterizzata da alcuni bollini rossi secondo le previsioni sui tempi di percorrenza fornite da Aspi. Da monitorare la situazione soprattutto sulla A10 nel pomeriggio (bollino rosso in entrambe le direzioni dalle ore 16) e sulla A12 per chi arriva da levante, sempre dalle ore 16.

Intorno alle 12.30 sono segnalati tre chilometri di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla, in direzione Genova, a causa dei cantieri, e sempre sulla A7 ci sono rallentamenti tra Bolzaneto e il bivio A7/A12 (sempre verso Genova) oltre a una coda tra Busalla e Ronco Scrivia, ma in direzione Milano.

Due chilometri di coda, invece, sulla A12 tra Recco e Chiavari in direzione levante e qualche problema per traffico intenso e lavori anche sulla A10 tra Genova Aeroporto e il bivio A10/A7; un chilometro di coda infine verso Savona tra Celle Ligure e la diramazione per la Complanare.