Prima settimana di nuova viabilità a Nervi, primi disagi su via Somma e sull'Aurelia

Una delle novità più importanti della rinnovata circolazione stradale nel quartiere è il senso unico di via Oberdan in direzione levante, con via Campostano come principale sbocco su via Somma. C’è un nuovo impianto semaforico, installato proprio all'incrocio, a governare il traffico tra chi proviene dal centro di Nervi e le auto in transito su via Donato Somma.

Da quando però il semaforo è entrato in funzione sono iniziate anche le code su via Somma. La mattina gli incolonnamenti di auto spesso iniziano già sull’Aurelia, all’altezza del comune di Bogliasco e arrivano fino a Nervi. Un rischio che era stato segnalato anche da Luca Pastorino, Primo cittadino del quartiere rivierasco, che temeva ripercussioni della viabilità nerviese proprio sull’Aurelia.

La situazione si ripete poi, con meno intensità, anche alla sera quando gli incolonnamenti sono invece in direzione levante e iniziano dal tratto finale di corso Europa. Nel quartiere invece non si registrano particolari disagi, la circolazione è regolare e i nuovi posti auto a disco orario sembrano sufficienti a garantire la sosta di chi arriva da fuori quartiere.

Alcune lamentele dei residenti si sono sollevate per l’orario ridotto delle corse della nuova linea elettrica Amt 515, che era in servizio dalle 7.30 fino alle 18.40. Il Municipio Levante ha chiesto alla municipalizzata trasporti un'estensione degli orari mattutini del 515. Richiesta accolta da Amt, che ha comunicato la programmazione di nuove corse a partire da giovedì 21 ottobre, in questi orari: