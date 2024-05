Migliori università del mondo 2024: nella top 10 italiana c'è l'Università di Genova

Sono 67 le università italiane presenti nella classifica 2024 del Cwur, il Center World University Rankings. E, tra queste, c’è anche l’Università di Genova. I parametri presi in considerazione per stilare la graduatoria sono: per il 25% la qualità dell’istruzione, per il 25% l’occupabilità finiti gli studi, per il 10% la preparazione dei docenti e per il 40% l’impegno nella ricerca.

In tutto sono state analizzate quasi ventuno mila università – 20.966 per l’esattezza – sparse per tutto il mondo. Nella top 10 italiana, l’Università di Genova è all’ottavo posto, 286esima nella classifica mondiale. È seguita dall’Università di Pisa, 288esima, e dall’Università di Pavia, 321esima.

Genova entra quindi nell’1% delle università “top” nel mondo, 112esima in Europa, superando la Bicocca di Milanno, la Tor Vergata di Roma o la Cattolica. I dati presenti sul portale del Ministero dell’Università e della Ricerca registrano un totale di iscritti per il corso accademico 2022/2023 pari a 31.307, divisi tra lauree triennali e magistrali, a ciclo unico e con vecchio ordinamento. Durante lo stesso anno accademico, 1415 studenti si sono iscritti a scuole di specializzazione, 267 a Master di primo e secondo livello, 1157 a dottorati di ricerca.

Tra le 51 università italiane, si registra che il 75% perde posizioni in classifica e si nota un calo generale di competitività a livello internazionale. Al primo posto tra queste, e 124esima nella graduatoria mondiale, c’è la Sapienza di Roma. È seguita dall’Università di Padova, di Milano, di Bologna, di Torino, di Napoli e di Firenze. Il podio è tutto americano. La medaglia d’oro va a Harvard, prima secondo tutti i parametri sopracitati. A completare la top 5 sono il Massachusetts Institute of Technology, la Stanford University, la University of Cambridge e la University of Oxford.