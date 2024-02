Classifica Sanremo, i liguri Annalisa e Alfa in top-ten

C'è anche la Liguria nella top-ten di Sanremo.

Nella serata conclusiva della 74esima edizione del Festival di Sanremo che ha visto la vittoria di Angelina Mango, Annalisa, originaria di Carcare, si è piazzata al terzo posto con la sua canzone "Sinceramente". E il giovane Alfa è rientrato nei primi dieci cantanti apprezzati dalla giuria composta da salta stampo, radio e pubblico da casa.

Annalisa non ha conquistato la vetta come si attendeva, ma è l'artista con il debutto più alto su Spotify in tutto il mondo.

Il giovane rapper genovese, invece, si è fatto notare, tra l'altro, per la sua performance accanto a Roberto Vecchioni venerdì sera durante la serata delle cover. Oltre la metà classifica appaiono anche i nostrani Ricchi e Poveri con il loro pezzo "Ma non tutta la vita", che si è classificato al 21esimo posto.

Angelina Mango ha vince la kermesse con la canzone "La noia". Tra i favoriti di questa edizione, ha messo d'accordo tutti. A lei anche il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla e il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale, assegnato dall'orchestra.