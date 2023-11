"Hai vinto 5 milioni alla lotteria, cosa fai?". La classifica delle regioni più generose d'Italia

Una recente ricerca ha messo in evidenza la generosità delle regioni italiane, disegnando un ritratto dell'Italia e degli italiani, che per certi versi può anche sorprendere. Lo studio, effettuato da Pollfish su un campione di mille persone di età e provenienza diverse, ha indagato come si comporterebbero gli individui al cospetto di una vincita milionaria alla lotteria.

E proprio analizzando le risposte ai vari quesiti, che è stata stilata anche una classifica delle regioni italiane più generose. Scopriamo cosa è emerso e come si posiziona la nostra Liguria, nel panorama nazionale.

La beneficenza in caso di una vincita

In uno scenario ipotetico come quello tratteggiato dal sondaggio, gli individui si sono espressi dando risposte a varie domande. Il tema principale è quello di una vincita inaspettata di cinque milioni di euro alla lotteria e come si utilizzerebbero i soldi. Tra le domande, agli intervistati è stata posta anche la seguente: quanti soldi daresti in beneficenza?

In base alle risposte a questo quesito e all'importo indicato, è stato realizzato un grafico, che assegna dei punti di generosità alle regioni italiane. Chiaramente essendo le regioni popolate in maniera diversa, il sondaggio è stato ponderato e normalizzato per creare una statistica valida, ed ecco i risultati emersi.

Diciamo subito che la regione Liguria si è posizionata al 12esimo posto di questa classifica con un punteggio di generosità di 1,6. Va considerato che il range andava da zero a 10. Il punteggio 1,6 indica un range di donazione, che va da un una piccola somma a un importo moderato.

La classifica vede al primo posto l'Emilia-Romagna con un punteggio di generosità di 8,6. Al secondo posto si è classificato l'Abruzzo, che ha totalizzato 6,2, seguito a stretto giro dalla Campania con 6,1. Al quarto posto segue la regione Puglia con un punteggio di 6, al quinto la Calabria che ha totalizzato 5, al sesto a pari merito Sardegna e Sicilia con un punteggio di 4,9.

La classifica prosegue con punteggi decrescenti con: Lazio, Marche, Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia e quindi la nostra Liguria. Le ultime regioni in ordine di generosità decrescente sono: Lombardia, Umbria, Piemonte, Basilicata, Trentino Alto Adige, Molise e Valle d'Aosta.

Questo sondaggio sulle regioni italiane e la beneficenza offre uno scenario, che si basa su un quadro del tutto ipotetico. Ciò nonostante, sebbene si trattasse di immaginare di ricevere una grossa vincita, gli italiani in generale, non si sono dimostrati molto propensi a donarne una parte in beneficenza. Ma cosa accade se dalle ipotesi si passa ai fatti?

Le regioni Italiane e le donazioni di organi

In realtà non esiste una classifica ufficiale, che mette insieme regioni italiane e generosità, ma questo concetto può essere tratto da dati relativi ad altre tematiche. Analizzando altre classifiche, emerge però chiaro un aspetto: le regioni possono essere più o meno generose, in modo diverso, a seconda dell'ambito di analisi.

Uno dei parametri a nostra disposizione è quello della donazione degli organi. I dati in questo caso sono forniti dal centro Nazionale dei Trapianti. In questa speciale classifica le regioni italiane più generose sono risultate essere la Toscana, l'Emilia Romagna e il Veneto. Bene anche Trentino Alto Adige e Lombardia.

I dati sono relativi all'anno 2022, che rispetto al precedente ha visto un incremento degli organi donati del 3,7%. Ma non tutte le regioni si sono comportate allo stesso modo. Alcune, come quelle già citate, hanno incrementato di molto il tasso di donazioni. Altre come Campania, Lazio, Marche, Molise, Toscana, Calabria hanno visto lievi incrementi.

Altre ancora hanno registrato una diminuzione percentuale nel tasso delle donazioni. Tra queste la Sicilia con un -2,8% rispetto al 2021, la Puglia con -0,9, la Sardegna con -3,3, Friuli e Piemonte rispettivamente con decrementi di 1,6 e 1,8, Umbria con -4,6.

Ma come si classifica la Liguria in questo scenario? Rispetto al 2021, la nostra regione ha fatto registrare un

calo nelle donazioni del 9,8%, seguita dalla Valle d'Aosta con un -7,6%.