Specialità regionali più cercate sul web: Liguria indietro, con qualche sorpresa

I piatti della cucina ligure non sono tra quelli più cercati sul web in Italia e, un po' a sorpresa, non c'è il pesto in vetta alla classifica regionale. Questo è quanto emerge da uno studio condotto da Preply, piattaforma di corsi di lingua online, sui piatti più popolari delle regioni italiane. A guidare la classifica (che comprende le prime 48 posizioni) è la pasta alla norma della Sicilia, seguono gli gnocchi alla sorrentina della Campania e i saltimbocca alla romana del Lazio. Subito dietro il lampredotto (Toscana), la caponata (Sicilia), i Canederli (Trentino Alto Adige) e la bagna cauda (Piemonte). Per trovare la prima specialità della Liguria bisogna scorrere la classifica fino al 24esimo posto, dove troviamo il coniglio alla ligure. In graduatoria anche il brandacujun (30esimo posto) e le trofie al pesto (36esimo posto).

A questo link tutte le classifiche. Ragionando per zone tra le prelibatezze del Nord ovest è testa a testa tra bagna cauda (curiosamente molto popolare nelle ricerche effettuate in Puglia e Sardegna) e la Cotoletta alla milanese. Il piatto lombardo vanta percentuali di Google Trends più alte in Molise rispetto alla regione di origine. Coniglio alla ligure e Polenta concia rimangono invece fedeli alle aspettative e si impongono in Liguria e Valle d’Aosta.

Tra i piatti del Nord est il volume di ricerca premia i Canederli trentini, ma nelle percentuali di Google Trends sono i tortellini a trionfare. Salta all’occhio invece la mancata predominanza di ricerche di un famoso piatto veneto nello stesso Veneto, mentre il Frico non tradisce le aspettative e si impone nel Friuli Venezia Giulia.

Nel centro Italia trionfano gli arrosticini abruzzesi davanti a lampredotto e saltimbocca alla romana, molto popolari nelle ricerche svolte soprattutto in Sicilia e in Trentino. Per quello che riguarda il sud al primo posto un piatto campano, ma il dato più curioso riguarda la predominanza di ricerche per il classico piatto pugliese Riso, patate e cozze molto cercato in Valle d’Aosta, regione agli antipodi con quella di origine. Infine nelle Isole stravince la pasta alla norma sui Culurgiones, che sono però i più cercati in Sardegna, regione di riferimento.

La ricerca è stata realizzata da Preply attraverso lo strumento Semrush, insieme alla tendenza di ricerca nelle diverse regioni italiane su Google Trends. Non sono stati inseriti piatti comunemente associati all'intera Italia, ma quelli caratterizzati da identità e tradizione regionale.