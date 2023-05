Portofino e Pieve Ligure tra i Comuni più ricchi d'Italia, la classifica del reddito medio

Il Comune più ricco d'Italia è Lajatico, in provincia di Pisa, ma sul podio c'è anche un pezzetto di Liguria con Portofino che si piazza al terzo posto dietro a Basiglio (Milano). I dati arrivano dall’Ufficio studi della Cgia (associazione artigiani e piccole imprese Mestre) che ha analizzato i dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze riferiti alle dichiarazioni dei redditi ai fini Irpef del 2021. Dalla Cgia ricordano che va comunque sottolineato che questi dati non includono i redditi dei soggetti a imposta sostitutiva o esenti da tassazione diretta (come gli interessi sui redditi di capitale e i redditi realizzati applicando il regime fiscale forfettario) e da eventuali integrazioni (reddito di cittadinanza, assegno unico, pensioni di invalidità, etc.). Ovviamente, in questa statistica non sono compresi nemmeno gli effetti del lavoro sommerso e dell’evasione fiscale.

Dove vivono i 'Paperoni' della Liguria

A Lajatico, che tra i suoi abitanti annovera il tenore Andrea Bocelli, il reddito complessivo medio dei 985 contribuenti è pari a 54.708 euro, segue Basiglio con 49.325 euro, quindi Portofino con 45.617 euro (287 contribuenti). Nella top 50 anche Pieve Ligure, per i 1.805 contribuenti è calcolato un reddito complessivo medio di 38.135 euro, pari all'undicesimo posto in classifica, nel savonese spicca invece Bergeggi. Sedicesimo posto con 36.521 su 845 contribuenti. Rientrano nei primi 50 posti anche Bogliasco (43esimo posto, 31.535 euro di reddito medio per i suoi 3.345 contribuenti) e Zoagli (46esimo posto con una media di 31.376 euro, i contribuenti sono 1.732).

Comuni più ricchi d'Italia, come sta Genova

Come si piazza Genova? Al 665esimo posto con 25.011 euro, tra le grandi città del centro-nord è una delle peggiori: il primo comune capoluogo di provincia in classifica nazionale è Milano (12esimo posto con 37.189 euro). Seguono Monza al 33esimo con 32.237 euro, Bergamo al 39esimo con 31.883 euro e Pavia al 57esimo con 30.606 euro. Scorrendo la classifica, Bologna al 92esimo posto con 29.480 euro, Roma al 120esimo con 28.646 euro, Bolzano al 133esimo con 28.473 euro, Firenze al 186esimo con 27.636 euro, Trento al 255esimo con 27.059 euro, Torino al 290esimo con 26.840 euro, ecco Genova al 665° con 25.011 euro, peggio stanno Trieste al 680esimo con 24.962 euro, Aosta al 771esimo con 24.683 euro e Venezia al 1.034esimo con 24.058 euro.

