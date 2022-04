Genova è la città più soleggiata del nord, la quinta in Italia

Genova è la città del nord Italia con il maggior numero di ore di sole medie mensili e la quinta della Penisola. Il dato emerge dallo studio realizzato da Holidu, uno dei principali motori di ricerca per case e appartamenti vacanza d’Europa, che ha analizzato le 50 più importanti località italiane sulla base delle ore di sole, indicando anche temperatura media.

La nostra città si piazza al quinto posto in Italia con una media di 344,03 ore di sole ogni mese. A guidare la classifica Siracusa con 346,83, poi Catania (346,78), Messina e Reggio Calabria (344,52 per entrambe). Seguono in classifica Cagliari, Taranto, Palermo e Bolzano. Tra le altre grandi città 14esimo posto per Roma con 335,48 ore di sole, Napoli al 15esimo (333,76) e Bari al 17esimo (332), Torino al 19esimo (331,32). Posizioni in fondo alla classifica invece per Milano (39esimo posto, 313,39 ore) e Firenze (42esimo posto, 310,42). A chiudere la classifica Aosta con una media mensile di ore di sole pari a 248,48.

Per quello che riguarda la temperatura media più alta Genova è ancora nella top 5 con 19,26 gradi, al primo posto Forlì con 20,16, poi Catania (20,15) e Siracusa (19,58). La nostra città si piazza quindi al quarto posto.

La classifica è stata stilata estraendo il numero medio di ore di sole al mese in ogni città per gli anni dal 2009 al 2021, disponibili sul sito World Weather Online. Sono state prese sotto esame le 50 principali città italiane: le 47 più popolose secondo gli ultimi dati Istat di novembre 2021, con l’aggiunta dei tre capoluoghi di regione non rappresentati tra le prime 47 già selezionate, ossia Potenza per la Basilicata, Campobasso per il Molise ed Aosta per la Valle d’Aosta, in modo da rappresentare il più possibile l’intero territorio nazionale. Anche la temperatura media annuale è stata estrapolata da World Weather Online.