Classifica città della movida e del divertimento: come si piazza Genova

Quali sono le migliori città italiane del divertimento e della movida? Lo rivela un recente studio di BonusFinder Italia che ha analizzato le 50 più grandi tenendo conto di alcuni fattori chiave: numero di bar e ristoranti, disponibilità di hotel, presenza di club e discoteche, prezzo medio degli alberghi, costi di trasferimento da e per l'aeroporto e costo medio dei cocktail. Genova si piazza al quattordicesimo posto con un punteggio di 5,2 su 10 in una classifica dominata da Roma e Milano (9.5 su 10) Staccatissime le altre, nella top 10 anche Firenze (6.94), Napoli (6.51), Venezia (6.27), Modena (5.80), Rimini (5.77), Torino (5.75), Palermo (5.67) e Verona (5.57). Prima di Genova troviamo anche Bologna (5.53), Catania (5.37) e Trieste (5.27).

Città della movida, i dati di Genova nel dettaglio

A Genova ci sono, secondo i dati che emergono dalla ricerca 2.019 ristoranti (0,20 ogni diecimila abitanti), un dato che piazza la nostra città al settimo posto, pochi invece gli alberghi (513, 17esimo posto), ma è tutto sommato positivo il costo medio di una camera pari a 132 euro, la Superba non è tra le città più care e occupa anche in questo caso il diciassettesimo posto. Poche le discoteche secondo la rilevazione, in media invece il costo dei cocktail pari a 8 euro, come nella stragrande maggioranza delle città entrate nella rilevazione. Più care solo Milano e Roma con un costo medio di 12 e 10 euro, più economica solo Torino con 7. Più basso di altre città anche il costo medio del trasporto più economico dal centro all'aeroporto più vicino (che in alcuni casi non è ovviamente nella stessa città, e questo fa alzare di molto i prezzi): 8 euro. La più cara è Livorno con 25 euro, seguita da Ravenna, Salerno, Trieste e Ferrara con 20.

Le fonti della ricerca

Il numero di ristoranti, bar, club, discoteche, e i prezzi medi per alberghi e cocktail per ogni cittá nello studio sono stati presi da TripAdvisor. I costi medi di trasferimento per ogni città sono stati ottenuti grazie a ricerche mirate su google e portali di riferimento trasporti. Tutti i dati sono stati ponderati e poi calcolati su un punteggio da 0 a 10. A questo link i dati completi.

