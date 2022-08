C'è anche Genova nella top 10 delle città italiane che leggono di più, collocandosi a metà classifica.

La classifica, stilata da Amazon, ha individuato le città italiane che non vogliono rinunciare alla lettura e tra queste figura anche la Superba, dove proprio in questi giorni in piazza Matteotti c'è la Fiera del Libro.

Ma Genova è veramente una città che legge? Il fiorire di librerie indipendenti, gli eventi come il BookPride (che tornerà dal 30 settembre al 2 ottobre) e le iniziative dedicate ai lettori che amano leggere insieme come quelle del Silent Book Club, sembrerebbero proprio suggerire di sì.

Nella top 10 Genova è al quinto posto, ecco la lista completa:

Milano Roma Torino Bologna Genova Firenze Napoli Padova Verona Trieste

Come ultima curiosità, secondo il colosso dello shopping online i libri preferiti dai genovesi sarebbero saggi, in particolare sul mondo della salute.