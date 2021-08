Città italiane dove si leggono più libri: Genova balza al quinto posto

Genova si piazza al quinto posto in Italia tra le città in cui si legge di più secondo la classifica stilata da Amazon, basata sugli acquisti sulla piattaforma online. Un ottimo risultato e un balzo in avanti per la Superba che solo nel 2020, era entrata nella top 10 d'Italia (si trovava al sesto posto).

Regina indiscussa della classifica è Milano, secondo posto per Roma e terzo per Torino. Davanti a Genova anche Bologna che conferma il quarto posto mentre la nostra città scavalca Firenze che perde una posizione. A completare i primi dieci posti Napoli, Padova, Verona e Trieste. Menzione d'onore anche per Palermo che sfiora la top 10 e si piazza in undicesima posizione confermando una crescita costante, due anni fa era al 43esimo posto, lo scorso anno al 13esimo.

Notevole è l’incremento della lettura in formato digitale: la città in cui i clienti hanno acquistato il maggior numero di eBook è Roma che supera, seppur di poco, Milano. Libri per bambini, classici della letteratura e infine fumetti e manga sono i primi tre generi di lettura preferiti dai clienti italiani, seguiti da storie d'amore e thriller. Buoni i numeri anche per i manuali di scienze sociali e sociologia, economia e finanza, sviluppo personale, arte, viaggi e cucina.

La classifica delle città dove si legge di più

Ecco la Top 10 completa delle città italiane che amano avere sempre un libro sul comodino: