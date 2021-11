La classifica delle città più green d'Italia, come sta Genova

È ancora lontana dalle posizioni top in Italia, ma sicuramente il trend è positivo per la città di Genova nella classifica delle città "green" che emerge dal 28° rapporto Ecosistema Urbano realizzato da Legambiente con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore.

Genova si piazza al 37esimo posto nella classifica delle 105 città capoluogo di provincia, confermando i suoi miglioramenti secondo gli indicatori presi in considerazione dal rapporto: 70esimo posto nel 2016, 74esimo nel 2017, 69esimo nel 2018, 73esimo nel 2019 e 43esimo nel 2020. Negli ultimi cinque anni, quindi, dopo una fase di stallo, la Superba ha compiuto un bel passo in avanti anche se i risultati sono differenziati e mostrano anche alcune zone d'ombra a seconda degli indicatori presi in esame.

La classifica si basa infatti su 18 parametri che sono poi raggruppati in cinque macroaree: aria, acqua, rifiuti, mobilità e ambiente. Molto positivi i dati relativi all'offerta (sesto posto in Italia) e ai passeggeri (quarto posto) del trasporto pubblico, molto negativi invece quelli relativi alla raccolta differenziata (95esimo posto) e alle vittime della strada (104esimo). Nonostante il grande sforzo del Comune rimane comunque molto indietro sulle piste ciclabili la nostra città con l'87esimo posto tra le 105 città prese in esame. Genova spicca anche per il tasso di motorizzazione (terzo posto in Italia), ovvero per quello che riguarda i mezzi circolanti ogni 100 abitanti. Parte medio-bassa della classifica, infine, per quello che riguarda il verde pubblico: tra alberi, verde urbano, isole pedonali, solare e uso efficiente del suolo Genova si piazza tra il 53esimo e il 76esimo posto.

A livello nazionale domina la classifica Trento, che si conferma la città più verde d'Italia. Completano il podio Reggio Emilia e Mantova, mentre gli ultimi tre gradini della graduatoria sono occupati da Brindisi, Catania e Palermo.