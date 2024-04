Sestiere del Molo: perché sono comparse delle civette in cartapesta

Perché ci sono delle civette di cartapesta nel centro storico? A svelare l'iniziativa, sui social, è il Sestiere del Molo, che su Facebook ha spiegato: "Nei giorni scorsi al centro aggregazione della Coop Il Cesto Genova si sono costruite delle bellissime civette in cartapesta insieme all'artista cartapestaio Gio Zu. L'obiettivo è raccogliere una grande civetta-scultura in piazza ai Giardini Luzzati e di posizionare altre civette in piazzette e snodi del Sestiere del Molo, in particolare in quelli attraversati dalla 'movida' notturna".

Ma qual è lo scopo di questa iniziativa e perché si è scelto di raffigurare proprio la civetta? "La civetta è uno dei rapaci notturni più affascinanti di sempre - scrive ancora la pagina del Sestiere del Molo -. Elegantissima e sfuggente, la notte è il suo regno. È da sempre simbolo di saggezza e mistero. La civetta si muove soprattutto nelle ore della notte, è attiva anche al tramonto e all’alba, ma resta vigile durante tutta la giornata. Sarà per questo suo vivere al confine delle tenebre che nei secoli è diventato anche simbolo di sapienza divina.

Con le civette si vuole rimarcare l'impegno alla cura e all'attenzione anche di notte, sulla scia di quel 'presidio informale', che passa anche attraverso animazione territoriale ed educativa di strada e che riteniamo prezioso per gli spazi che si attraversano e vivono. Se c'è una civetta vuol dire che c'è cura e anche educazione, nel senso più etimologico del termine, dal latino tirare fuori, far venire alla luce qualcosa che è nascosto".

"Stasera (venerdì 12 aprile, ndr) alle 21:30 - conclude il Sestiere del Molo - in piazza Ferretto ci sarà una vera e propria iniziativa di arte di comunità: dipingeremo insieme nuove civette, per trasformare questo simbolo in una 'promessa' di impegno comune".

