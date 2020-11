A Voltri arrivano le "Palanche", monete solidali per aiutare i negozi di quartiere

"Compriamo a Voltri": è questa la raccomandazione del Civ Voltri, che da oggi ha introdotto le "palanche", speciali buoni a forma di banconota in filigrana per incentivare i cittadini a comprare nei negozi sotto casa, arrivando a risparmiare fino al 10%.

«Nei momenti duri, il Civ Voltri entra i campo a supporto della cittadinanza! - si legge sulla pagina Facebook dei commercianti voltresi -. Il Civ Voltri ha deciso di aiutare chi compra nel commercio di prossimità con l’introduzione di una nuova moneta la “Palanca” del valore commerciale di 1 euro. Questi mesi sono un momento duro per tutta la nazione ed in particolare il quartiere di Voltri. Il Civ Voltri è un consorzio di commercianti del territorio di Genova Voltri e vuole supportare la popolazione locale in questi momenti difficili. Ad ogni acquisto di prodotti convenzionati effettuato negli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, per ogni 10 euro di spesa viene data in omaggio 1 Palanca. Questa potrà poi essere spesa nello stesso circuito come un euro vero».

In pratica, i cittadini che scelgono di acquistare nei negozi di Voltri, per ogni 10 euro di spesa otterranno una Palanca da un euro, da poter spendere come vogliono nei negozi aderenti.

La promozione finirà il 31 dicembre in modo da dare ai cittadini il tempo di utilizzare i buoni anche per gli acquisti nel periodo di Natale.

Le regole

Ogni acquisto effettuato con Palanche prevede un resto in Palanche.

Si possono fare anche acquisti misti (Palanche ed euro), ad esempio al bar si può pagare il caffè con la Palanca e la brioche in euro.

Se si spendono ad esempio 16 euro e quindi si ha diritto ad una palanca in omaggio, si può aggiungere un piccolo acquisto per arrivare ad una spesa di 20 euro per avere 2 Palanche in omaggio.

Ogni esercizio commerciale aderente esporrà la lista dei prodotti su cui non può applicare l’iniziativa (ad esempio i Monopoli di Stato dal tabaccaiol, e così via).

I negozi aderenti

Ecco i negozi di Voltri che per adesso hanno aderito all'iniziativa, e che dunque danno e ricevono la Palanca: