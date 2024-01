Citypass Amt, dietrofront: “Non si viaggia gratis in treno”

La scoperta arriva venerdì pomeriggio quando dal sito di Amt spariscono i banner informativi sulla possibilità di viaggiare gratis per gli under 14 anni e gli over 70 sui treni tra Voltri, Nervi e Pontedecimo.

Così si scopre che il Citypass non comprende il biglietto gratuito rilasciato da Amt anche sui treni della tratta urbana e che non c'è mai stato un accordo tra le due aziende di trasporto. Dal 15 gennaio, quando è entrato in vigore l'abbonamento di Amt per i residenti dei Comuni della Città metropolitana di Genova che hanno meno di 14 anni o hanno superato i 70, i passeggeri hanno viaggiato non in regola ma Trenitalia fa sapere che non sarà elevata alcuna sanzione.

Con il Citypass, dunque, o con un documento di identità che attesti i requisiti, si può viaggiare gratis su bus e corriere, Navebus, Volabus, trenino di Casella e la linea 782 fra Santa Margherita e Portofino (per gli over 70 dalle 9.30 in poi). L'offerta vale per un anno.

Per tutti gli altri, resta il biglietto integrato schizzato a 2,20 euro per 110 minuti, che permette di viaggiare su mezzi Amt e treni in ambito urbano.