Serie tv, come cambia Genova tra "Sopravvissuti", "Blanca" e "Petra"

Cupa o colorata, vivace o cartolina, giovanile o 'seriosa': la Genova che abbiamo visto nelle scorse puntate delle serie tv è molto diversa a seconda del programma.

Petra

In Petra, serie tv in onda su Sky, e arrivata alla seconda stagione e la protagonista è la nota attrice Paola Cortellesi nei panni di Petra Delicato, personaggio tratto dai romanzi della scrittrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett. Per le sue caratteristiche, "Petra" può essere ricondotta entro i canoni del noir e dunque anche Genova assume i contorni di una città cupa, a volte quasi irrealmente vuota e buia, in cui si sente parlare poco con l'accento genovese e questa è stata una delle prime critiche mosse dai telespettatori. La serie tv è arrivata oggi alla seconda stagione.

Le riprese si sono svolte a Genova con il supporto della Genova-Liguria Film Commission. "Questa città è uno degli aspetti di questo progetto che mi ha incuriosita fin da subito. La particolarità di Genova è stato uno stimolo costante dalla prima stagione anche dal punto di vista delle riprese. Genova è una protagonista interessante e si merita tanti ruoli. Molto fotogenica", ha detto la regista Maria Sole Tognazzi.

Blanca

Ed ecco un'altra eroina del piccolo schermo, la detective ipovedente Blanca, le cui avventure sono andate in onda su Rai Uno e si è attualmente in attesa della seconda stagione, già confermata. Il personaggio - lanciato in tv da Maria Chiara Giannetta, premiata ai Nastri d'Argento per la sua interpretazione - ha regalato una visione di Genova totalmente diversa. Città solare, viva e allegra, giovanile, sfonda come protagonista della serie proprio come Giannetta: tante le location anche inusuali per una serie tv, dal nuovo ponte San Giorgio al centro storico, dai murali della Valpolcevera alla cremagliera di Granarolo, passando poi per Camogli e altri luoghi di riviera. Una città allegra che in questa fiction ha suscitato particolare interesse da parte del pubblico e dei turisti, e di cui è stato facile innamorarsi, proprio come lo è stato affezionarsi ai protagonisti della serie, dalla vivace Blanca all'amica a quattro zampe Linneo. Certo, non mancavano nemmeno attori genovesi come Enzo Paci nel ruolo del commissario Bacigalupo a portare una ventata di inconfondibile "genovesità" anche nella parlata.

Sopravvissuti

L'ultimo prodotto di Rai Uno ambientato a Genova è "Sopravvissuti", la nuova serie tv con Lino Guanciale: le prime due puntate sono andate in onda lunedì 3 ottobre e la la trama spiega che l'"Arianna", imbarcazione a vela di grandi dimensioni, nel suo tragitto da Genova alle isole Canarie, a causa di una tempesta scompare dai radar. Dopo un anno alla deriva, il relitto viene ritrovato sulle coste africane, ma dei dodici passeggeri a bordo ne tornano a casa solo sette, profondamente cambiati e tutti legati da un terribile segreto. Cos'è successo nel giro di quest'anno?

Due puntate sono poche per farsi un'idea, ma la Genova che si vede in "Sopravvissuti" è ancora diversa rispetto a "Blanca" e "Petra": le location vanno dal Porto Antico al Matitone ma la città non riesce (ancora) a bucare lo schermo come nella serie della poliziotta dall'impermeabile colorato. Genova è una bella cornice, ma per molti non riesce ancora ad essere qualcosa di più rispetto a uno sfondo: bisognerà aspettare le prossime puntate per farsi un'idea più completa.