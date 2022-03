Città Metropolitana assume 26 persone: i bandi

Città Metropolitana cerca personale. Per affrontare le nuove attività ed i nuovi progetti, l'ente assume 26 persone a tempo indeterminato attraverso iscrizione ai bandi attivi.

Il particolare, sono aperte 12 posizioni per personale gestionale e organizzativo in possesso di qualsiasi laurea triennale o magistrale (perchè le capacità gestionali prescindono da uno specifico titolo di studio, ma sono capacità della persona, spiegano da Città Metropolitana); 8 tecnici esperti in scienze dell'ingegneria e della architettura; 6 geometri con diploma inerente oppure in costruzione, ambiente e territorio.

La graduatoria ha, al momento, la validità di due anni. Per tutte le informazioni sui bandi attivi si può consultare il sito a questo indirizzo.