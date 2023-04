Genova è tra le città meno romantiche d'Italia: la classifica

Dove si ha più probabilità di trascorrere una vacanza "da sogno" con il proprio partner? Qual è la città più romantica d'Italia? E per i single? Queste le domande del portale Bonusfinder che ha commissionato una ricerca e da qui è stato possibile stilare una classifica basata su una serie di variabili: numero di single, numero di ristoranti romantici, bar e club, discoteche, attività di coppia, passeggiate e punti panoramici. La brutta notizia, per Genova, è che è arrivata agli ultimi posti.

Il capoluogo ligure si è guadagnato il bollino rosso delle città meno romantiche del Paese per le coppie, mentre si trova a metà lista per le città italiane più appetibili ai single.

Ma andando a vedere le singole classifiche, per quanto riguarda le città italiane con più ristoranti romantici (i dati della ricerca sono di Tripadvisor) ai primi posti su 33 comuni ci sono Taormina, Acireale, Cefalù e Venezia. Genova è quartultima, con solo l'11% dei locali considerato romantico.

C'è anche la lista delle città italiane con più attività romantiche per le coppie, ma non va meglio per il capoluogo ligure. Fondamentali, qui, sono state le attività di coppia proposte dai comuni per ogni mille persone non sposate. Al primo posto sempre Taormina, seguita da Castellammare del Golfo, Cefalù, Noto, Venezia e Firenze. Sestultima Genova.

E per i single? Taormina è di nuovo in cima alla classifica per i singoli in cerca di avventure romantiche, con un alto numero di bar e club per ogni mille persone non sposate. Genova qui è 18esima, sempre su 33.