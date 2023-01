Città italiane con più sole, Genova tra le prime cinque

Il sud si prende il podio e anche la quarta posizione, ma subito dopo c'è Genova. Holidu, motore di ricerca per case e appartamenti vacanze, ha deciso di passare al vaglio tutte le città della nostra penisola per vedere quali sono le più soleggiate. Utilizzando i dati di World Weather Online, Holidu ha contato il numero medio di ore di sole al mese evidenziando le notevoli differenze tra i vari punti dello Stivale.

Genova, 344,03 ore di sole in media al mese

Chi l'ha detto che il sole sia solamente al sud e che al nord regnino solo nebbia e freddo? Genova è l'esempio perfetto di città portuale settentrionale - si legge nella descrizione della nostra città -, che, con le sue 344,03 ore mensili, si colloca comodamente in top 5. Città culturale che ha dato i natali a grandi artisti e cantautori come Fabrizio de Andrè, Genova è celebre per il suo acquario, la Lanterna, inizialmente nata per segnalare l'entrata delle navi in porto, ma anche e soprattutto per i pittoreschi vicoli di stampo medievale, le creuze, senza dimenticare il porto antico, nonché il centro storico della città, in buona parte dichiarato patrimonio dell'umanità dall’Unesco.

La classifica delle città italiane per ore di sole

Scorrendo la graduatoria con le principali 50 città italiane ordinate per numero di ore di sole medie al mese (con temperatura media), al primo posto troviamo Siracusa con 346,83 ore di sole; seguono Catania (346,78) e Messina (344,52). Poi è la volta di Reggio Calabria, piazzata al quarto posto. Subito dopo Genova, Cagliari e Taranto. Il capoluogo ligure è l'unica città ligure, che figura in classifica.

Posizione - Abitanti - Ore di sole - Temperatura media all'anno

Siracusa 116.512 346,83 19,58 Catania 298.864 346,78 20,15 Messina 220.447 344,52 18,61 Reggio Calabria 172.019 344,52 18,61 Genova 561.029 344,03 19,26

Metodologia dello studio

Questa classifica è stata fatta estraendo il numero medio di ore di sole al mese in ogni città per gli anni dal 2009 al 2021 disponibili sul sito World Weather Online. Sono state prese sotto esame le 50 principali città italiane: le 47 più popolose con l’aggiunta dei tre capoluoghi di regione non rappresentati tra le prime 47 già selezionate, ossia Potenza per la Basilicata, Campobasso per il Molise ed Aosta per la Valle d’Aosta, in modo da rappresentare il più possibile l’intero territorio nazionale.

A fini meramente informativi, sono stati anche inclusi il numero di abitanti per ciascuna località, la temperatura media annuale disponibile sul sito World Weather Online, nonché il prezzo medio giornaliero per una casa vacanza per ogni località analizzata sul sito Holidu.it. In caso di un numero di ore di sole medie al mese equivalente tra due o più località, è stata data la precedenza in graduatoria alla città con la temperatura media più alta; in caso di ulteriore parità è stata data precedenza in graduatoria alla città con un numero maggiore di abitanti.