Nel 175esimo anniversario dalla morte di Goffredo Mameli, Genova è "Città dell'Inno Nazionale": la delibera per la proclamazione è stata approvata all'unanimità in consiglio comunale nel pomeriggio del 20 febbraio. Per l'occasione, in Aula Rossa è stata invitata la Filarmonica Sestrese per suonare l'inno, come fece per la prima volta il 10 dicembre 1847 a Oregina.

L’iter, iniziato con le precedenti amministrazioni comunali, ha raggiunto l’approvazione mercoledì in commissione dopo il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri, per concludersi alla fine con l'intonazione del "Canto degli Italiani" al cospetto del Gonfalone, simbolo della città.

"Un grande riconoscimento per Genova - ha dichiarato il sindaco Marco Bucci -. Il Canto degli Italiani è uno dei simboli del nostro Paese, scritto dal genovese Goffredo Mameli e musicato da un altro nostro illustre concittadino: Michele Novaro. Diventare la Città dell’Inno Nazionale è un grande orgoglio".

"La Filarmonica Sestrese oggi ha regalato a tutti noi una grande emozione - ha commentato il presidente del Consiglio comunale Carmelo Cassibba, proponente della delibera - Ascoltare le note dell'inno nazionale nell’aula del consiglio comunale, cuore dell’amministrazione genovese, ha dato modo di riflettere ancora una volta su tutto ciò che il nostro inno rappresenta: la lotta per l'indipendenza, il sacrificio di coloro che hanno combattuto per la libertà e l'orgoglio di appartenere a una nazione ricca di storia e cultura".

Non è mancata qualche frecciata da parte dell'opposizione al momento delle dichiarazioni di voto: "È un riconoscimento - ha detto Simone D'Angelo, capogruppo Pd - a una storia di persone che credevano che la libertà di questo Paese passasse tramite uno Stato repubblicano, che avevano una fede laica in quel concetto di Patria che non voleva essere escludente, ma luogo di libertà e giustizia". "Genova rappresenta Mazzini, i moti carbonari, i Mille di Quarto - ha ricordato Fabio Ceraudo (M5s) - e i valori risorgimentali che uniscono e non devono dividere. Così come devono unire quelli di Genova partigiana e antifascista, medaglia d'oro per la Resistenza: difendiamo la libertà e l'antifascismo".

"È un voto di speranza - ha commentato Cristina Lodi (Azione) - sperando che Genova torni a essere protagonista della storia d'Italia". Per Filippo Bruzzone, lista Rossoverde, "apriamo ora una finestra sul nostro passato per capire meglio il presente, facciamo una riflessione su quale tipo di città vogliamo".

"Le considerazioni politiche non c'entrano niente - ha ribattuto Federico Bertorello (Lega) - con questa delibera andiamo a valorizzare il ruolo che la città ha avuto nel Risorgimento".

Tra gli ordini del giorno integrati nella delibera, arrivati dalla maggioranza, la richiesta di sponsorizzare la proclamazione anche tramite il maxischermo della Regione Liguria e di menzionare sempre entrambi gli autori dell'inno, i genovesi Goffredo Mameli (che scrisse il testo) e Michele Novaro (che si occupò della musica).