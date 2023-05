Città dove si mangia meglio: Genova al 22esimo posto nel mondo

Quali città sono le più indicate per sperimentare le delizie del cibo locale? Sicuramente, tra i vari Paesi, a primeggiare è l'Italia, e Genova entra nella top100 a livello mondiale, collocandosi esattamente al 22esimo posto.

Questo almeno secondo TasteAtlas, portale online sul cibo tradizionale che raccoglie ricette, recensioni di critici gastronomici e articoli di ricerca su ingredienti e piatti popolari: insomma una vera e propria guida del gusto che è andata alla scoperta dei migliori luoghi al mondo in cui poter assaggiare il cibo della tradizione, incrociando i risultati delle recensioni su Google con quelle dei piatti maggiormente serviti.

Secondo questa classifica - che non indica le città in cui si mangia meglio in assoluto, bensì le migliori per le specialità della propria tradizione - al primo posto c'è Firenze, seguita da Roma, Lima, Napoli, Hong Kong e Città del Messico. "No - avverte la guida - queste non sono le città con i ristoranti più stellati, o quelle con gli chef più famosi. Nè quelle con i piatti che vi faranno guadagnare più like su Instagram".

Per arrivare a Genova occorre scendere al 22esimo posto, un risultato comunque lusinghiero tenuto conto che sono state prese in esame città da tutto il mondo.

Il consiglio del portale, per quanto riguarda il capoluogo ligure, è di provare la farinata per una pausa gustosa. "Genova - si legge - città portuale nel nord Italia, è conosciuta per la sua grande storia legata al mare, per i caruggi stretti e ventosi e i bellissimi palazzi. Per quanto riguarda il cibo, si può trovare la cucina tradizionale ligure, con un occhio di riguardo per le specialità di mare. Il cibo della tradizione a Genova è caratterizzato da ingredienti freschi, sapori delicati e attenzione alla produzione locale".

Tra le cose da provare senza ombra di dubbio il pesto, "una salsa a base di basilico, pinoli, aglio e formaggio, che è una delle principali attrazioni della città". E poi la focaccia, la panissa, la cima e i pansoti. Tra i locali più iconici consigliati, la trattoria Arvigo, Sa' Pesta, Bruxaboschi, l'antica osteria di vico Palla e Cavour 21.