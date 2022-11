"Città che legge", ecco i Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento in Liguria

La Liguria ama i libri e 22 comuni - grandi e piccoli - hanno ottenuto la qualifica di "Città che legge" per il biennio 2022-2023.

Il riconoscimento arriva dal Centro per il libro e la lettura, d’intesa con l’Anci, per promuovere e valorizzare con la qualifica di "Città che legge" le amministrazioni che si impegnano a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio, riservando ai Comuni eletti la partecipazione all’omonimo bando di finanziamento per progetti meritevoli che abbiano come obiettivo la promozione del libro e della lettura. A disposizione un totale di un milione di euro da assegnare a 34 progetti “esemplari”, in grado di coinvolgere scuole, biblioteche, istituzioni e associazioni creando un ecosistema favorevole alla lettura.

Una "Città che legge" garantisce ai suoi abitanti l’accesso ai libri e alla lettura, attraverso biblioteche e librerie, ospita festival, rassegne o fiere che mobilitano i lettori e incuriosiscono i non lettori, partecipa a iniziative congiunte di promozione della lettura tra biblioteche, scuole, librerie e associazioni e aderisce a uno o più dei progetti nazionali del Centro per il libro e la lettura (Libriamoci, Maggio dei libri), impegnandosi anche a promuovere la lettura con continuità attraverso la stipula di un patto locale per la lettura con cui prevedere e programmare una stabile collaborazione tra enti pubblici, istituzioni scolastiche e soggetti privati al fine di realizzare pratiche condivise.

Le città che hanno ottenuto questo riconoscimento in Liguria sono: