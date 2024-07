Ciro Grillo si laurea con 110 e lode, alla discussione il padre Beppe

Ciro Grillo si è laureato in giurisprudenza con 110 e lode. La tesi è stata discussa questa mattina nella facoltà di Genova, in via Balbi. Già in mattinata si era diffusa la notizia sulla presenza del padre Beppe, il fondatore del Movimento 5 Stelle, nella facoltà.

Ciro Grillo, ricordiamo, è imputato a Tempio Pausania insieme a tre suoi amici: Francesco Corsiglio, Vittorio Lauria e Edoardo Capitta. L'accusa per i quattro è stupro di gruppo.