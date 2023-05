Non solo cinghiali: anche le mucche a spasso per le strade di Genova

Non solo cinghiali, questa volta anche tre mucche sono state segnalate sulle strade di Genova, tra la notte e la mattinata di lunedì 22 maggio.

In prima battuta, per le 3,30 è stata segnalata la presenza di cinghiali in via Manuzio, con la polizia locale che raccomandava a pedoni e automobilisti di prestare attenzione.

Successivamente, verso le 7 del mattino, in via Rubens, a Vesima, è stata la volta delle mucche sulla carreggiata: non è la prima volta che succede e gli animali, sfuggiti al controllo di un agricoltore locale e scesi da un terreno soprastante per fare un "giro" al mare, sono stati recuperati.