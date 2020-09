Cinghiali a spasso per mezza Genova, gli avvisi su Telegram scatenano l’ironia

Da via Adamoli a via Albaro, passando per corso Gastaldi e via Piacenza: sabato sera "folle" per i cinghiali, avvistati e segnalati in diversi punti della città tra le 23 e mezzanotte.

Gli ungulati sono stati visti lungo la strada in gruppi più o meno numerosi, e proprio la presenza sulla carreggiata, potenzialmente un rischio per automobilisti e scooteristi, ha spinto la centrale operativa della polizia Locale a diffondere una serie di avvisi tramite il canale Telegram del Comune di Genova.

Conseguenza diretta, nel giro mezz'ora tutti i genovesi iscritti al canale si sono visti recapitare una serie di avvisti in cui si metteva in guardia contro la presenza dei cinghiali, invitando alla massima attenzione: una raffica di alert che ha scatenato l'ironia dei social, dove in molti hanno condiviso gli screenshot dei messaggi corredati da commenti più o meno catastrofici.

«Ci stanno attaccando», e ancora «È in corso un'invasione», o «La rivolta è iniziata, fuggite», sono solo alcuni dei post comparsi sui gruppi di quartiere, quelli dedicati al traffico o quelli satirtici.