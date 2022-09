Cinghiali catturati all'Acquasola e uccisi nel bosco, inseguimento e mail bombing degli animalisti

Una famiglia di sei cinghiali, mamma più cinque cuccioli, ha obbligato a chiudere, ieri mattina, il parco dell'Acquasola. Un caso simile a quello degli ungulati della Maggiolina alla Spezia ma con un epilogo decisamente diverso. Il comune levantino ha emesso un'ordinanza contro l'abbattimento e poi trovato, in accordo con la Regione e Lav,la soluzione per trasferirli in un terreno recintato e protetto. A Genova invece gli animali sono stati narcotizzati davanti ai bambini, che hanno pianto disperati, e poi trasportati dalle guardie regionali in un bosco dove sono stati uccisi.

Mentre gli agenti della vigilanza faunistica regionale cercavano di catturare i cinghiali, sono arrivati gli animalisti che prima hanno iniziato a protestare e poi hanno inseguito il furgone con le moto per tentare di bloccare il trasferimento. La polizia locale ha chiesto l'intervento della polizia e l'abbattimento è stato portato a termine.

Sconfitti ma non arresi, gli animalisti hanno avviato una mail bombing nei confronti delle autorità con una lettera: "Siamo indignati di queste uccisioni (perché alla fine,gli animali vengono abbattuti e non liberati nei boschi), mentre si potrebbero mettere in atto strategie più etiche, più efficaci e più economiche. Davvero l'Amministrazione pensa di contenere in questo modo il numero dei cinghiali? È ormai noto che più questa specie viene sottoposta a depopolamento/contenimento e più si riproduce,per una semplice reazione compensativa".

A margine i volontari riportano anche quanto costerebbero alla comunità questi abbattimenti: "Catturare, sedare, uccidere e smaltire i corpi dei cinghiali abbattuti in città, costa caro alla collettività: 500 euro per ogni esemplare. Ci sono anche le tasse che paghiamo noi in questi denari spesi così malamente e vogliamo chiederne conto".