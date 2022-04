Cineversity: cinema Nickelodeon e Unige inaugurano il Festival permanente dei cineamatori

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di GenovaToday

L’Università degli Studi di Genova, grazie alla collaborazione con gli enti Acec e Flight - Mostra internazionale del cinema di Genova, comunica la nascita di Cineversity, progetto di offerta cineamatoriale aperta al pubblico.

Da un’idea di Valentina Damiani di Acec Sas - Liguria, realizzato dagli studenti dell’Ateneo ligure coordinati dal professore Paolo Piccardo, il festival Cineversity propone un appuntamento mensile al CineClub Nickelodeon di Genova, dove proiettato un cortometraggio, scelto tra quelli partecipanti alle passate edizioni di Flight e un lungometraggio distribuito dal mercato internazionale.

A ogni appuntamento di Cineversity le opere verranno presentate da ospiti speciali. Il filo di connessione tra le tre categorie scelte sono: economia e politica, ,ondo umanistico, scienza e tecnica. Dopo il film verrà organizzato un After Movie, un ritrovo dei partecipanti alla Piccola Birreria Kowalski, in Salita Pollaiuoli 22r, dove saranno discusse le pellicole proiettate.

La partecipazione alle serate di Cineversity è aperta a tutti al costo di 5€. Per chi fosse interessato, è possibile cooperare nell’organizzazione e gestione del festival rivolgendosi ai membri già parte del gruppo, che troverete agli appuntamenti mensili o alla mail ufficiale cineversity@unige.it.

L’inaugurazione del festival è lunedì 11 aprile con la proiezione del corto di Miranda Pennell, Strange Object, seguito dal celeberrimo "2001. Odissea nello spazio" di Stanley Kubrick. Il lungometraggio americano sarà presentato dai docenti universitari Riccardo Musenich (Fisica) ed Enrico Terrone (Filosofia) dopo l’aperitivo a base di birra e patatine offerto all’ingresso del Nickelodeon.

Paolo Piccardo, delegato del Rettore alla Divulgazione culturale-scientifica e al public engagement, dichiara: “Questo festival è qualcosa di davvero nuovo che vuole portare alla città la voglia di tornare a vedere il cinema al cinema. Cineversity è un viaggio alla scoperta del cinema sperimentale arricchito dall’emozione condivisa di un film senza tempo. Unige crede in questo evento regalato alla città e sa di poter contare su una squadra di giovani studenti che ha scelto di creare attorno alla magia del grande schermo”.

Aggiunge Valentina Damiani, referente Acec – Sas Liguria nonché responsabile programmazione Nickelodeon: "Ho pensato che in questo periodo storico in cui la socialità è stata negata, dare uno spazio ai giovani dove poter stare assieme, creare contenuti e dare sfogo alla loro creatività potesse essere utile e costruttivo. Paolo mi ha proposto di coinvolgere l’Università e l’idea è stata subito accolta. Dobbiamo imparare dai giovani e dalla loro energia. Sono contenta di poter collaborare con loro per Cineversity e spero che il gruppo diventi sempre più ampio e solido!”

Gli aggiornamenti sulle serate saranno puntualmente reperibili sul sito ufficiale del progetto universitario e le relative pagine Facebook e Instagram