"Cimitero Torbella nel degrado", la denuncia del Movimento 5 Stelle

Annunciata un'interrogazione in consiglio comunale sulla situazione del cimitero di via Vezzani in Valpolcevera

Il Movimento 5 Stelle genovese ha annunciato un'interrogazione in consiglio comunale sulla situazione di degrado in cui versa il cimitero Torbella in Valpolcevera, denunciando lo stato di abbandono della struttura di via Vezzani in seguito a un sopralluogo effettuato dal gruppo consiliare del Municipio V (Mirko Carissimo, Giorgio Bottaro, Anna Giordano e Marco Briganti) insieme al consigliere comunale Stefano Giordano.

Il consigliere municipale Mirko Carissimo ha spiegato: “Siamo venuti qui per la seconda volta a fronte di numerose segnalazioni pervenute al nostro gruppo per la mancanza di decoro e la manutenzione che ci sembra inesistente. Abbiamo prodotto dei documenti e fatto una battaglia a livello municipale per arrivare alla soluzione di una situazione secondo noi tragica. Siamo in un cimitero con caratteristiche anche storiche che andrebbero rivalutate. Abbiamo avuto un'alluvione nel 2014 che ha creato problemi strutturali che sono stati in parte risanati, decurtando però dei posti e creando così una carenza. L'accesso alle parti superiori del cimitero è priva di strutture in grado di accogliere persone diversamente abili, ma chiunque qui può rischiare secondo noi di farsi male. Abbiamo fatto un giro in tutto il cimitero, ci sono anche molte zone interdette dove le persone non possono andare a trovare i propri cari e questo è secondo noi inaccettabile per uno dei cimiteri più grandi della Valpolcevera, che da anni si trova in questo stato”.

Il consigliere comunale Stefano Giordano ha aggiunto: “Ci sono problemi di sicurezza e zone interdette, ma anche altre zone sono secondo noi poco sicure soprattutto per persone anziane. Qui si trova un degrado secondo noi totale e come gruppo in Comune sicuramente presenteremo un'interrogazione diretta al sindaco per capire le sue intenzioni su questo cimitero e per sapere se è a conoscenza della situazione. Faremo anche un esposto, questa situazione rappresenta un'offesa ai cittadini genovesi”.