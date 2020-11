Degrado nei cimiteri, il Pd attacca: «Situazione drammatica, ma la giunta pensa agli animali»

Il Partito Democratico ha denunciato la grave situazione dei cimiteri genovesi attraverso un dossier consegnato dal consigliere comunale Alessandro Terrile al nuovo assessore Massimo Nicolò. Lo ha fatto a margine della discussione sul cimitero per gli animali d’affezione.

La mozione presentata da Federico Bertorello, Franco De Benedictis e Alberto Campanella che invita il sindaco e la giunta a mettere in atto tutti gli strumenti opportuni per la creazione di un cimitero per gli animali è stata approvata all'unanimità..

Le fotografie contenute nel dossier del Pd sono state scattate tra ottobre 2019 e ottobre 2020 nei cimiteri genovesi. «Nel mezzo della pandemia, Lega e Fratelli d’Italia ci fanno discutere in Consiglio Comunale del cimitero per gli animali d’affezione - ha scritto in una nota il gruppo consiliare del Pd genovese -.Non si parla della situazione drammatica dei nostri cimiteri, dove degrado, infiltrazioni, erba alta, buche e animali selvatici privano di decoro le sepolture. Non si parla dei depositi provvisori in cui in numero crescente sono ammassate le salme in attesa della cremazione. No. Niente affatto. Mentre il Comune non riesce a mantenere ordine e pulizia nei cimiteri cittadini, discutiamo di creare cimiteri per gli animali. Abbiamo segnalato con 55 ordini del giorno la grave situazione di degrado dei cimiteri cittadini. Ma non abbiamo potuto discuterli perché il Presidente li ha dichiarati inammissibili.

«È significativo che in Consiglio Comunale si possa parlare del cimitero degli animali che non c’è ma non dei 35 cimiteri cittadini che invece ci sono e sono abbandonati a loro stessi - aggiunge il consigliere Alessandro Terrile - . Ho consegnato al nuovo assessore Nicolò un dossier con 30 pagine di fotografie della situazione indecente dei nostri cimiteri. Chissà che oltre agli animali non trovi il tempo per mettere mano alle sepolture dei genovesi».

