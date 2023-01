Voltri, più di 100 nuotatori coraggiosi per il cimento dei 'giorni della merla'

È conosciuto come uno dei cimenti invernali più freddi di Genova, anche se per una volta il vento gelido ha dato tregua e ha lasciato spazio al sole e a temperature più miti dei giorni scorsi: quello di Voltri è il tuffo più "temuto", anche perché da sempre si svolge nei 'giorni della merla', quelli che per tradizione sono considerati i più freddi dell'anno.

Con una temperatura di "ben" sei gradi sopra lo zero (non sono mancate edizioni con un clima ben più rigido, alcune addirittura con la neve), più di cento partecipanti si sono buttati in acqua questa mattina, domenica 29 gennaio, dalla spiaggia di fronte al lungomare Bruzzone.

Presenti il presidente del Municipio Ponente Guido Barbazza, il presidente di Utri Mare Marco Durante, i carabinieri, la guardia costiera, la Croce Rossa, gli alpini, la protezione civile e le associazioni del territorio per garantire la sicurezza dei bagnanti. Dopo il tuffo gelato, focaccia e vin brulé per tutti. "È stato un bel successo - commenta il presidente di Utri Mare Marco Durante - e il tempo ci ha aiutati. Nel complesso una bella giornata con circa 300 persone, tra nuotatori, amici e presenti, sulla spiaggia di Voltri".

Tra i partecipanti, gruppi di persone provenienti da tutta la Liguria e poi anche da Milano e Novara.

I nuotatori più giovani erano Marco nato nel 2010 e Margherita, classe 2013. Quelli con più esperienza, Luigi di 86 anni e Arianna di 74.