Apre la Ciclofficina Sostenibile per reintrodurre i detenuti nella società tramite il lavoro

Apre sabato 16 dicembre alle 10 in via Santi Giacomo e Filippo 29r "Nuovi Cicli Ciclofficina Sostenibile", officina di riparazione biciclette ispirata ai principi di sostenibilità sociale, economica e ambientale. Si tratta del proseguimento naturale del lavoro di formazione svolto all’interno del carcere di Marassi, realizzato in partnership con ll Biscione Società Cooperativa: organizzazione e gestione di percorsi di formazione per meccanici e manutentori di biciclette destinati a detenuti all’interno del carcere, dove Nuovi Cicli ha allestito un moderno laboratorio didattico.

Dalle 50 alle 100 ore di corso, con un approccio strutturato finalizzato all’acquisizione delle necessarie competenze tecniche ma anche supporto e formazione relazionale forniti da professionisti per preparare a tutto tondo il reinserimento lavorativo.

L’officina è gestita da Massimo Montagna, appassionato ciclista, che crede nel progetto e ha deciso di esserne parte attiva. I ciclo meccanici di Nuovi Cicli saranno assunti per un massimo di 12 mesi, integrando e completando sul campo la formazione ricevuta in carcere, preparandosi così a una piena e stabile collocazione. Si tratterà di una reintroduzione formale nel mercato del lavoro e di nuova inclusione nella società, con l’obiettivo di dare una seconda chance restituendo loro la propria dignità e soddisfare al contempo un bisogno sociale.

“L’apertura della Ciclofficina è un punto di partenza: oggi inizia una nuova sfida sociale, collettiva, di sostenibilità, di inclusione e anche economica perché l’ambizione è il pareggio dell'attività di ciclofficina – ha commentato Luca Bianchi, fondatore di Nuovi Cicli Onlus –. Per questo contiamo molto sulla rete: dagli appassionati utenti singoli, alle flotte di e-bike, dalle istituzioni, fino a coloro che desiderano contribuire socialmente e con la mobilità per rendere Genova una città sempre più sostenibile”.

"Insieme a Nuovi Cicli, con il fondamentale supporto della Direzione del carcere, dell’Area Trattamentale e della Polizia Penitenziaria, portiamo avanti da anni la formazione tecnica di base sulla meccanica della bicicletta in una sede laboratoriale interna al carcere. L'apertura della Ciclofficina rappresenta il naturale prosieguo del progetto, per dare la possibilità a chi ha partecipato di misurarsi attivamente con il mondo del lavoro in un'ottica di emancipazione, autonomia e libertà" ha aggiunto il presidente de Il Biscione Cooperativa Sociale Mauro Candela.

Il nuovo punto sarà a disposizione di tutta la cittadinanza oltre che di società di bike sharing e bike delivery. Oltre alla sua forte vocazione sociale, l’officina lavorerà anche in un’ottica di sostenibilità, promuovendo una mobilità più green e appoggiandosi a fornitori convintamente eco-friendly: l’obiettivo è quello di poter arrivare a essere una realtà il più possibile carbon-neutral in tempi rapidi.

Il progetto è dunque una sorta di "fase due" della missione di Nuovi Cicli, che dal 2017 persegue finalità benefiche di pubblica utilità e collabora a stretto contatto con specialisti del settore, tra cui in particolare Il Biscione Società Cooperativa di Genova e i vertici dell’amministrazione penitenziaria. L’attività è iniziata presso il carcere di Bollate (Milano) e prosegue tuttora con attività a Marassi dove sono stati realizzati, a oggi, 18 percorsi di formazione per ciclo meccanico per un totale di oltre 90 soggetti formati.

Il Comune di Genova ha concesso il patrocinio al progetto.