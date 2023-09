La ciclofficina che apre in un locale confiscato alla mafia: "Ora sarà un luogo di inclusione"

Verrà ufficialmente inaugurata venerdì "Boom", la Biciofficina Maddalena, nata in uno spazio confiscato alla criminalità organizzata nel centro storico di Genova, per la precisione in vico Rosa.

La ciclofficina, realizzata dalla cooperativa sociale Il Laboratorio, si pone come obiettivo l'inclusione, l'aggregazione sana e la formazione attraverso il mondo della bicicletta, migliorando il benessere di bambini, ragazzi e famiglie del centro storico. Il tutto unito alla filosofia della mobilità dolce e sostenibile.

Il progetto è partito nel 2021, quando la cooperativa ha ottenuto l'associazione di un locale confiscato alla criminalità organizzata in vico Rosa 18, nel sestiere della Maddalena. Per restituire lo spazio alla cittadinanza, è stata ideata "Boom", ciclofficina ma non solo: "Partendo dalla creazione di un luogo - spiegano dal Laboratorio - in cui i cittadini del centro storico di Genova potranno auto riparare le proprie biciclette, l'attività si muoverà in tre direzioni: in primis la formazione sull'uso della bici e sulla riparazione con corsi specifici e professionalizzanti. In secondo luogo la sensibilizzazione e la promozione della mobilità sostenibile e del codice della strada. Infine, sarà un luogo di aggregazione e inclusione sociale".

Ci saranno giochi, attività, eventi e corsi di formazione legati al mondo a due ruote in tutto il sestiere, con un occhio di riguardo soprattutto nei confronti dei minori: nello spazio opereranno sia "edu-meccanici", cioè educatori con competenze di meccanica delle biciclette, che educatori di strada che coinvolgeranno ragazzi e bambini, combattendo isolamento ed esclusione sociale.

"Boom" - gestita dal Laboratorio che si occupa anche della Casa delle Biciclette, bike parking comunali in vico Cannoni e Boccanegra - tiene aperto lunedì dalle 14,30 alle 18, mercoledì dalle 14,30 alle 18 e venerdì dalle 9 alle 12.

Il progetto è stato realizzato con il sostegno del Comune di Genova nell'ambito del Piano integrato caruggi - Patto di sussidiarietà del centro storico, compagnia San Paolo e 8xMille Valdese.