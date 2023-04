Nuove piste ciclabili in arrivo, il Comune: "Andiamo avanti, ecco le prossime"

Mobilità sostenibile e piste ciclabili a Genova, dopo il boom degli ultimi anni il consigliere comunale Lorenzo Pellerano di Liguria al Centro ha posto alcune domande alla giunta per conoscere le iniziative messe in campo per la manutenzione di quelle esistenti e per il potenziamento della rete su tutto il territorio cittadino.

"Ho iniziato nel lontano 1997 - ha spiegato in aula - a girare la città in bicicletta. Genova è una città complessa, ma in questi anni si è sviluppata una sensibilità che mancava in passato quando fui tra i promotori della proposta di creare una pista ciclabile da Voltri a Nervi. Oggi, anche grazie alle bici elettriche, le due ruote rappresentano una valida alternativa ai mezzi a combustione e molto si sta facendo per promuovere la mobilità sostenibile. Mi piacerebbe immaginare anche un'offerta turistica legata alle visite della città in bicicletta su tutto il territorio, sia sulla costa che nelle valli. Quanto fatto in corso Italia è stato molto coraggioso, chiedo ora alla giunta quali sono le prospettive per il futuro e cosa viene fatto per quello che riguarda la manutenzione".

Per la giunta ha risposto l'assessore ai trasporti e alla mobilità Matteo Campora: "Negli ultimi anni Genova è stata una delle città che ha avuto la maggiore estensione, in termini di chilometri, per quello che riguarda le piste ciclabili, ora dobbiamo muoverci su due binari. Da una parte curare la manutenzione di tutto quello che abbiamo realizzato e dall'altra andare avanti con i progetti. Abbiamo fatto uno scatto importante nel periodo del covid seguendo la nostra visione e quella del sindaco su questo tema, ora proseguiamo. Abbiamo approvato l'estensione con un finanziamento dello Stato per quattro milioni di euro che prevede la costruzione di una ciclabile che partirà dalla Fiumara e arriverà fino a Pontedecimo, per la maggior parte in sede protetta. Questo finanziamento rientra in quelli previsti dal ministero dei trasporti e da quello dell'ambiente per le cosiddette ciclabili scolastiche o universitarie. Fare in modo che dalle stazioni o dai principali punti di interscambio possano partire delle piste che possano arrivare alle principali sedi universitarie. Ci sarà una ciclabile che partirà da Brignole e arriverà fino al polo di ingegneria e fisica di Valletta Puggia, e ce ne sarà anche una che arriverà fino all'Iit. Abbiamo poi in previsione di allungare quella che arriva a Cornigliano fino a Sestri, superando quel passaggio difficile e molto trafficato di via Ferri. Credo che il tema potrà essere poi approfondito in una commissione per comunicare meglio progetti in itinere e tempistiche, molti di questi partiranno già in estate con i cantieri".