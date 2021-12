Ciclabile corso Italia, affidati i lavori: pronta per l'estate 2022

Il Comune di Genova ha affidato la progettazione esecutiva e i lavori della nuova pista ciclabile strutturata di corso Italia, tra corso Marconi e Boccadasse, a un raggruppamento di imprese genovesi formato da Tecnotatti, Edil Due e Impresa Traversone, risultato primo in graduatoria nella procedura negoziata telematica.

L'avvio dei cantieri, previsto nella seconda metà di gennaio, sarà preceduto dalla presentazione, da parte del soggetto affidatario, del progetto esecutivo, che andrà a rispecchiare fedelmente i contenuti del progetto definitivo approvato lo scorso settembre dalla Giunta comunale. Un progetto che ha ridisegnato l'assetto di corso Italia con l'introduzione della pista ciclabile e l'abbattimento delle barriere architettoniche, definendo anche la nuova composizione dell'arredo urbano e delle opere a verde, oltre al rifacimento degli impianti semaforici e di illuminazione.

Nei prossimi giorni entrerà in vigore l'ordinanza della Direzione Mobilità e Trasporti per la consegna alle imprese affidatarie delle aree su cui saranno effettuate le verifiche propedeutiche alla stesura del progetto esecutivo ed all'avvio dei cantieri. I lavori si svolgeranno in parallelo e il tratto di 2,5 km interessato dal progetto sarà suddiviso in tre cantieri, ognuno dei quali di competenza di una delle imprese del raggruppamento.

Durante i lavori sarà sempre assicurata la piena disponibilità della passeggiata, così come - salvo casi particolari - l'attraversamento della carreggiata lato mare. L'area di cantiere sarà allestita in modo da lasciare sempre una corsia per il passaggio dei mezzi privati e del trasporto pubblico locale, mentre l'attuale pista ciclabile sarà temporaneamente soppressa. La chiusura dei cantieri è prevista prima dell'estate 2022.

La nuova pista ciclabile di corso Italia

La nuova pista ciclabile strutturata di corso Italia sarà bidirezionale, separata dal traffico veicolare e progettata per soddisfare e conciliare gli interessi e le esigenze di tutti gli utenti della strada, nell'ottica di una maggiore sicurezza e sostenibilità ambientale della mobilità.

Lungo 2,5 km e con una larghezza complessiva di 3 metri (1,5 metri per ognuno dei due sensi di marcia), il nuovo percorso ciclabile collegherà corso Marconi a Boccadasse e si svilupperà lungo la carreggiata a mare di corso Italia, che avrà due corsie fino all'intersezione con via Piave e un'ampia e generosa corsia unica fino a via Cavallotti, permettendo così ai mezzi di soccorso di superare eventuali veicoli fermi in corsia.

Con la realizzazione della nuova ciclabile in sede propria, l'intera carreggiata a monte di corso Italia, in direzione centro, tornerà invece nella piena disponibilità del traffico veicolare grazie alla soppressione della pista ciclabile in sede riservata realizzata nel 2020.