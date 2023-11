Christmas Book Party nelle biblioteche: dai libri in regalo al bookcrossing sotto l'albero

Dai libri in regalo al bookcrossing, dalla raccolta di giochi da donare alle letture a tema natalizio, dai mercatini a tema libro alle mostre: è il "Christmas Book Party" che verrà organizzato nelle biblioteche cittadine per celebrare il Natale nell'anno di Genova Capitale del Libro.

Ci saranno letture e incontri per scoprire le tradizioni del Natale ma anche lotterie, mostre, esposizioni bibliografiche, laboratori per bambini e bookcrossing sotto l’albero per tutto il mese di dicembre fino anche a gennaio. L'obiettivo è avvicinare ai libri e alla lettura grandi e piccini, con uno speciale occhio di riguardo nei confronti dei bambini.

Ecco tutte le iniziative delle biblioteche di Genova che hanno aderito:

BIBLIOTECA LERCARI - 1 dicembre h 10-13

Il menù delle feste secondo tradizione

I volontari del servizio civile universale intervisteranno i partecipanti sulle loro tradizioni legate alle festività natalizie. I materiali raccolti andranno a costituire il “Menù delle Feste della Lercari” che sarà poi condiviso con tutti i lettori, sia sui social che in biblioteca.

A partire dal 4 dicembre sino al 5 gennaio sarà anche realizzata una esposizione bibliografica a tema visitabile negli orari di apertura della biblioteca.

Informazioni: 010 5579880 - lercari@comune.genova.it

BIBLIOTECA CERVETTO – 1/21 dicembre

Due lotterie di Natale per grandi e piccini

A tutti i piccoli lettori verrà distribuito un soggetto di carta a carattere natalizio da colorare e decorare a piacere. Quando i bambini torneranno a portare il loro manufatto, che sarà esposto fino a Natale nelle vetrine della biblioteca, riceveranno un biglietto della lotteria. Analogamente verrà consegnato un biglietto della lotteria ad ogni adulto che effettuerà il prestito dalle ore 9 del giorno 1 alle ore 16 del giorno 21 dicembre.

Il 21 dicembre alle ore 16,30 verrà effettuata l’estrazione dei fortunati vincitori che potranno aggiungere un regalo sotto l’albero di Natale.

Informazioni: 010 5577730 - cervetto@comune.genova.it

BIBLIOTECA GUERRAZZI - tutto dicembre

Ti regalo il libro in biblioteca

I bambini e i ragazzi che verranno in biblioteca nel mese di dicembre potranno ritirare il loro dono natalizio prelevandolo dallo scatolone colorato al bancone del prestito.

Informazioni: 010 5578940/42 - guerrazzi@comune.genova.it

DocSai - BIBLIOTECA STORIA DELLARTE - 5 dicembre - 6 gennaio

La Natività: uno sguardo artistico alla storia del Natale attraverso i volumi della Biblioteca di Storia dell’Arte

La Biblioteca di Storia dell’Arte propone una vetrina a tema con i volumi presenti a scaffale, dedicata alla Natività nell’arte e alle tradizioni natalizie di Genova. In questa esposizione si viaggerà indietro nel tempo in una carrellata di opere d’arte di diversi artisti, dove la Natività è la protagonista dei loro quadri. Seguirà un secondo allestimento, dove verranno esposti alcuni volumi storici che celebrano la magia del Natale e la bellezza della nostra città nei secoli scorsi.

Informazioni: 010 5574956 - biblarte@comune.genova.it

BIBLIOTECA BERIO - dal 6 dicembre fino a esaurimento libri

Mercatino di Natale

In Berio, per questo Natale, troverete una gradita sorpresa: un libro in dono. Tanti sono i titoli che vi potranno incuriosire, tante le storie che potrete leggere da soli in compagnia. Ogni libro sarà un dono speciale che farete a voi stessi o alle persone a voi care.

Raccolta di giochi e materiali di cancelleria – tutto il mese di dicembre

In Berio, raccolta giochi e materiali di cancelleria da donare agli istituti e ospedali albanesi.

L’iniziativa è a cura dell’associazione “L’altra sponda dell’Adriatico”.

Informazioni: 010 55766020 - beriopromozione@comune.genova.it

BIBLIOTECA GALLINO – 7/15 dicembre

Mostra Associazione Azzurra – “un cuore d’Artista – Natale 2023” presso Centro Civico Buranello

Al Centro civico Buranello, mostra dell’associazione Azzurra – “un cuore d’Artista – Natale 2023” presso Centro Civico Buranello.

Informazioni: 010 5579480 - biblgallino@comune.genova.it

BIBLIOTECA BENZI dall’11 dicembre

Elfi natalizi in Biblioteca!

A partire dall’11 dicembre tutti i bambini potranno venire in biblioteca a imbucare o scrivere le loro letterine per Babbo Natale: gli Elfi di Babbo Natale scriveranno loro una risposta personalizzata, che potrà essere ritirata in Biblioteca dal 28 dicembre

Informazioni: 010 5578896 – benzieventi@comune.genova.it

BIBLIOTECA LERCARI - 11 dicembre h 16.30 alle 18

Facciamo l’albero?

Laboratorio dedicato ai piccoli lettori con letture di racconti a tema natalizio e con cenni sulla storia e sulla tradizione dell’albero di Natale. Alle letture seguirà un laboratorio creativo per la creazione di palline decorative. Le palline create dai bimbi contribuiranno a decorare l’albero di Natale della biblioteca. Al termine dell’incontro ogni bambino riceverà un piccolo dono da mettere sotto l’albero.

Informazioni: 010 5579880 - lercari@comune.genova.it

BIBLIOTECA LERCARI - 11 dicembre – 5 gennaio

Bookcrossing sotto l’albero

Un angolo bookcrossing tutto speciale, proprio sotto il nostro albero di Natale e i libri verranno impacchettati come doni natalizi. Per chi vorrà ci sarà anche la possibilità di rendere l’albero di Natale della biblioteca ancora più bello: saranno disponibili delle palline di cartoncino da appendere all’albero. Su ogni pallina gli utenti potranno condividere il motivo per cui amano leggere o semplicemente un consiglio di lettura.

Informazioni: 010 5579880 - lercari@comune.genova.it

BIBLIOTECA BENZI - da lunedì 11 dicembre

Natale in vetrina - “Ottocento anni di Presepe”

Vetrina dedicata al presepe di Greccio e alla storia del presepe per grandi e piccoli. Nel lontano Natale 1223 San Francesco volle ricreare nel paesino di Greccio un Presepe vivente: secondo gli storici è a questo momento che si deve l’inizio della tradizione del Presepe anche nelle famiglie.

Informazioni: 010 5578896 – benzieventi@comune.genova.it

BIBLIOTECA GUERRAZZI - 12 dicembre h 10-11 e 14 dicembre h 16-17

Natale in Villa Bickley: ritornano le ricette della Olga

Consigli su mise en place originali, con elementi decorativi naturali e facili da realizzare, davanti a una tavola apparecchiata per le feste natalizie. Ai partecipanti verranno regalate ricette tradizionali. Su prenotazione e a piccoli gruppi sarà possibile visitare la cucina antica della Villa con i suoi arredi originali Ingresso libero fino esaurimento posti, visita alla cucina a piccoli gruppi ogni 15 minuti con su prenotazione al numero: 0105578940/41 (si avvisa della presenza di scale da scendere per raggiungere la cucina storica).

Informazioni: 010 5578940 - guerrazzi@comune.genova.it

BIBLIOTECA GALLINO - 14 dicembre h 16.30

Festa Natalizia – Associazione L’Anima Russa presso sala blu del Centro Civico Buranello

L’associazione Anima Russa organizza una festa natalizia dedicata ai bambini presso la sala blu del Centro Civico Buranello.

Informazioni: 010 5579480 - biblgallino@comune.genova.it

BIBLIOTECA CERVETTO - 14 dicembre h 15.30 – 17.30

Accendi il Natale. La magia del Natale

Laboratorio creativo che unisce l’arte del riciclo al piacere di dare una nuova vita agli oggetti: pagine di libri ormai inutilizzabili e barattoli di vetro vuoti si trasformano in graziosi segnaposto portacandela per decorare la tavola di Natale e festeggiare insieme ai propri cari o abbellire un angolo della casa.

Informazioni: 010 5577730 - cervetto@comune.genova.it

BIBLIOTECA LERCARI - 20 dicembre h 16.30-18

Aspettando Babbo Natale... al cinema!

Proiezione dedicata ai più piccoli. Per un pomeriggio la Sala Giannubilo si trasforma in cinema e proietterà cartoni animati a tema natalizio.

La partecipazione è riservata agli iscritti al sistema bibliotecario urbano, l'iscrizione è gratuita. Prenotazione obbligatoria, sino a esaurimento posti.

Informazioni: 010 5579880 - lercari@comune.genova.it

BIBLIOTECA BRUSCHI SARTORI - 21 dicembre h 16.30

Leggiamo in allegria

Letture animate e laboratorio creativo. Cosa serve? Astuccio con colori, colla e forbici… e tanti bambini (dai 6 agli 11 anni accompagnati)

Informazioni: 010 5575590 - biblbruschi@comune.genova.it

BIBLIOTECA BENZI - 28 dicembre h 15.30

Storie di meraviglia

Storie e laboratorio a tema natalizio per famiglie con bambini fra i 4 e gli 8 anni. Prenotazione obbligatoria.

Informazioni: 010 5578896 – benzieventi@comune.genova.it