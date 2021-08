Autostrade, chiusure notturne imminenti sulla A12 e A26: dove e quando

Oltre ai lavori sulla A10, sono in arrivo da martedì 17 agosto altre chiusure su alcuni tratti autostradali della A12 e della A26, solo di notte.

Ecco quali tratti verranno chiusi, quando e dove.

A12, chiusa di notte da mercoledì tra Recco e Rapallo

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, in orario notturno, dalle 22 di mercoledì 18 alle 06 di giovedì 19 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Recco e Rapallo, verso Sestri Levante. È stato disposto, inoltre, il divieto di sosta nelle piazzole situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Recco, Aspi consiglia di percorrere la via Aurelia e rientrare, sulla A12, a Rapallo (nell'attraversamento del centro di Rapallo, vige un limite di altezza di 4 metri e una limitazione di transito ai veicoli con massa superiore alle 12 tonnellate in piazza Pastene, in entrambe le direzioni).

A26, chiusa di notte da martedì tra Voltri e Masone

Aspi segnala anche tratto chiuso tra bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone dalle ore 22 alle ore 06 tra il 17 e il 18 agosto per il transito di un trasporto eccezionale. Mentre la notte tra il 18 e il 19 non sono previste limitazioni, tra il 19 e il 20 (stessi orari ovvero dalle 22 alle 06) il tratto verrà nuovamente chiuso per transito di trasporto eccezionale.