Chiude Fratelli Gaggero, da 75 anni punto di riferimento per i musicisti

C'è un po' di tutto, dalle armoniche a bocca ai registratori multitraccia. Dopo 75 anni di attività, chiude Fratelli Gaggero Strumenti musicali in via Fossatello, dal 1946 punto di riferimento per i musicisti a Genova.

La liquidazione totale andrà avanti dal 4 gennaio al 4 marzo 2022 con sconti dal 15 al 60%. Per restare aggiornati sugli articoli in vendita conviene visitare la pagina Facebook del negozio, che offre la possibilità di spedizioni in tutta Italia. Per info è possibile contattare i numeri 010 2461435, 347 9149001 (Whatsapp) o flligaggero@libero.it.

A poco più di 24 ore dall'annuncio, sono oltre cinquanta i messaggi di affetto, apparsi sotto al post, che annuncia la chiusura. Fra gli strumenti in offerta si trovano numerose chitarre acustiche, bassi, pianoforti elettronici, ma ci sono anche flauto traverso, tromba e violino.

Il negozio, primo del 2022, si va così ad aggiungere alla lunga lista di storiche attività, che hanno annunciato la chiusura.