Autostrade: chiuso il bivio A12-A7, tutti in coda verso Bolzaneto

Come ampiamente previsto, la settimana inizia all’insegna del traffico sulle autostrade liguri per la chiusura, sulla A12 Genova-Sestri Levante, dell’allacciamento con l’A7 sud. La chiusura è necessaria per lavori di messa in sicurezza della galleria Rivarolo II, prima tranche di una serie di cantieri ad alto impatto sul traffico che si protrarranno sino a giugno per "sfruttare le restrizioni agli spostamenti", come chiarito anche da Autostrade.

Dalle prime ore della mattinata chi percorre la A12 ed è diretto a Genova Ovest oppure in A10 è obbligatoriamente deviato sulla A7 in direzione Serravalle/Milano, dove può uscite alla stazione di Genova Bolzaneto e rientrare in direzione di Genova, può raggiungere Genova e sfruttare la viabilità ordinaria, mentre i soli veicoli leggeri possono uscire già a Genova Est.

La conseguenza diretta della chiusura è una lunga coda - 3 km alle 7.30 - tra il casello di Est e il bivio con la A7 e sulla A7 tra il bivio con la A12 e Bolzaneto.

Proprio il casello di Bolzaneto, al centro della deviazione, lunedì mattina registrava una coda in uscita e rallentamenti al casello. Il Comune ha già predisposto, in accordo con il Comitato operativo viabilità, l’impiego di pattuglie di polizia Locale aggiuntive nelle zone di Bolzaneto, alla rotonda in uscita dell’A7, lungo la valPolcevera, e a Sampierdarena.

Altra coda si è formata, inoltre, anche sulla A26, tra Ovada e Masone, per lavori, e tra il bivio con la A7 e Ovada in direzione Genova Voltri per incidente.