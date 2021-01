Autostrade, cantieri al via sulla A12: chiuso il bivio con la A7, rischio paralisi a Bolzaneto

Stop al traffico dalle 6 di lunedì 25 alle 6 di sabato 30 gennaio per messa in sicurezza della galleria Rivarolo, rischio paralisi a Bolzaneto

Rimandati i lavori sulla A7 di un mese, Autostrade parte in A12 con la serie di interventi finalizzati a mettere in sicurezza le gallerie del nodo ligure. E così, per la manutenzione della galleria Rivarolo II, per una settimana resterà chiuso l’allacciamento con la A7 in direzione Genova, con conseguente deviazione e rischio paralisi per il casello di Bolzaneto.

Chi proviene da Sestri Levante, non potendo proseguire verso Genova Ovest e l’allacciamento per la A10, sarà infatti obbligatoriamente deviato sulla A7 verso Serravalle/Milano, dove potrà uscire alla stazione di Genova Bolzaneto e rientrare dalla stessa in direzione di Genova o, in ulteriore alternativa, raggiungere il capoluogo ligure attraverso la viabilità ordinaria. I veicoli leggeri potranno anche uscire a Genova Est, con il rischio che il nodo di Staglieno si paralizzi a sua volta come accaduto la scorsa settimana.

Il Comune dal canto suo, alla notizia del nuovo cantiere ha previsto - in accordo con ilComitato operativo viabilità - l’impiego di pattuglie di polizia Locale aggiuntive nelle zone di Bolzaneto, alla rotonda in uscita dell’A7, lungo la valPolcevera, e a Sampierdarena, dove sono previste potenziali criticità dovute ai flussi di traffico.

Nello stesso periodo di chiusura dello svincolo, inoltre, per la messa in sicurezza della galleria Ribasso, sempre sulla A12, sarà chiusa anche la stazione di Lavagna in entrata per chi arriva a Livorno e in uscita per chi è diretto a Genova. Nelle due notti di mercoledì 27 e di giovedì 28 gennaio sarà inoltre chiuso sulla il tratto compreso tra Genova Est e l'allacciamento con la A7 verso il capoluogo ligure. Di conseguenza, in queste notti si dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Genova est.

Autostrade aveva annunciato la settimana scorsa l’intenzione di concentrare i cantieri più complessi, quelli che comportano chiusure, nel periodo di restrizioni più rigide causa coronavirus, promettendo cantieri h24 per velocizzare le operazioni. La speranza è che gli spostamenti ridotti possano alleggerire il traffico, terminando la tranche già impegnativa di lavori entro giugno.